Studentenhuizen willen vaak geen internationale studenten

Internationale studenten kunnen maar lastig een kamer vinden. Op dit moment zijn er in Brabant ruim 500 studenten die geen kamer hebben en dit komt niet alleen door de woningnood. Veel studentenhuizen willen namelijk helemaal geen internationale studenten hebben.

Voor veel buitenlandse studenten is het extra belangrijk om een kamer te vinden. Als zij geen kamer hebben, moeten zij soms noodgedwongen stoppen met hun studie. Zij kunnen immers niet terugvallen op hun ouderlijk huis. Hogescholen en universiteiten zijn al met veel creatieve oplossingen gekomen. Alleen lost dat het grote probleem niet op. Facebook is een plek waar veel kamers worden aangeboden. Als je door deze Facebookgroepen heen scrolt, zie je boven de meeste berichten 'No internationals' of 'Dutch Only' staan. Veel studentenhuizen willen dus helemaal geen internationale studenten hebben.

"'No internationals' maakt het gewoon makkelijker.”

Een van die huizen is het huis van Sakina in Tilburg. “Wij hebben een heel hecht huis met z'n vieren en die band willen we graag zo houden.” Door een internationale student kan die band namelijk minder worden, vinden Sakina en haar huisgenoten. “Uit ervaring weet ik dat je niet echt een goede band kan krijgen met die mensen. Ze blijven vaak maar kort in Nederland. Ook is het lastig dat je steeds Engels moet praten. We hebben wel eens buitenlanders gehad die een kamer onderhuurden. Het bleef met hun gewoon heel oppervlakkig.” Bovendien is er al zoveel keuze: “Wij krijgen zoveel reacties op onze kamers. 'No internationals' maakt het gewoon makkelijker.”

"Je moet gewoon de leukste kiezen.”

Bij studente Aukje zijn internationale studenten wel welkom. Vroeger was dit niet zo gebruikelijk in haar huis, maar dat lag niet aan de studenten zelf. “Onze huisbaas had een aantal slechte ervaringen met internationale studenten. Zij waren vaak op uitwisseling en bleven dan maar drie of zes maanden. Daar had hij helemaal geen zin in.” “Toen wij een berichtje op Facebook hadden geplaatst kregen wij heel veel leuke reacties van internationals die gewoon een volledige studie gingen volgen hier. Toen wij aan onze huisbaas vroegen of het toch mocht, vond hij het geen probleem meer.” Na een kijkavond is er uiteindelijk een international bij Aukje in huis gekomen en daar zijn ze heel blij mee. “Het heeft zoveel voordelen. Je leert veel beter Engels en je leert een hele andere cultuur kennen.” Aukje zegt zelf dat het niet zoveel uit moet maken of iemand uit het buitenland komt of niet. “Uiteindelijk heeft het beide voor- en nadelen. Je moet gewoon de leukste kiezen.” LEES OOK: Studenten wanhopig op zoek naar een kamer, maar oppassen voor oplichters! 500 studenten hebben nog geen kamer en moeten mogelijk stoppen 'Heb jij een kamer vrij? Help een internationale student'

