112-nieuws: windstoten teisteren Brabant, omgewaaide bomen en veel files

Een 28-jarige man uit Roosendaal is in de nacht van woensdag op donderdag op de Streuvelslaan overvallen door mogelijk drie mannen. Ze zouden daarna gevlucht zijn in een auto. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en of er iets is buitgemaakt. De politie zoekt daarom naar getuigen die woensdagnacht rond kwart voor een iets hebben gezien of gehoord.