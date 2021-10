Burgemeester Jorritsma door het stof vanwege onderzoek in moskeeën

De Eindhovense burgemeester Jorritsma had moskeeën vooraf moeten inlichten dat er een terrorismeonderzoek in hun gebedshuizen zou plaatsvinden. Dat liet hij donderdag weten aan de verschillende Eindhovense moskeebesturen. Een onthullend artikel van NRC daarover zorgde vorige week voor veel onrust.

De Eindhovense burgemeester zei het te betreuren dat er niet eerder met de moskeeën over gesproken is. De burgemeester ontkende dat het bewuste onderzoek, door het bureau NTA dat onder meer radicalisering inventariseert, stiekem is gebeurd.

Ook was radicalisering niet de insteek van het onderzoek, liet de burgemeester in een brief eerder aan de gemeenteraad weten. Het was bedoeld om het netwerk van verschillende moskeeën en betrokkenen overzichtelijk in kaart te brengen.

Illegaal onderzoek

Er ontstond een week geleden onrust toen bleek dat op advies van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), tien gemeenten onderzoek in hun moslimgemeenschap hebben laten doen. Dit onderzoek is mogelijk illegaal vanwege het schenden van de privacy.

Zowel de gemeente Eindhoven als Helmond hebben het geadviseerde NTA onderzoeksbureau ingezet. De gemeente Helmond heeft eerder ook aangekondigd op korte termijn met de moslimgemeenschap in gesprek te gaan over het onderzoek .

Inhoud geheim

De inhoud van het onderzoek in beiden gemeenten blijft geheim. In Eindhoven is er volgens de gemeente een analyse gemaakt van alle moskeeën, wie daar de aanspreekpunten zijn en hoe hun contacten lopen. In Helmond zou één moskee onder de loep zijn genomen, maar de Helmondse burgemeester Elly Blanksma ontkent dat. Wat er wel is onderzocht, blijft onduidelijk. Blanksma wil snel de banden aanhalen tussen de gemeente en de moslimgemeenschappen.

Eerder liet de Eindhovense burgemeester weten dat het onderzoek volgens de toen geldende privacyregels is gebeurd. Het NTA is tussen 2018 en 2020 ingeschakeld en betaald door de Rijksoverheid. In de laatste periode zijn er vooral trainingen gegeven aan ambtenaren om sneller radicalisering te herkennen.

Nog veel vragen

Er is niet alleen onrust ontstaan in de moslimgemeenschap na de onthulling in het NRC. Ook de Tweede Kamer zet vraagtekens bij het onderzoek en wil opheldering van de minister van Justitie.. De landelijke islamitische koepelorganisatie SPIOR sprak van ‘spionageactiviteiten’.

