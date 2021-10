Familiedrama Den Bosch: verdachte (21) en slachtoffer (20) waren halfzussen

Een afzetting in de straat (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

De verdachte en het slachtoffer van de dodelijke steekpartij in Den Bosch zijn halfzussen van elkaar. Ze woonden in hetzelfde huis. Dat laat de politie weten. Het 20-jarige slachtoffer overleed. De 21-jarige verdachte is aangehouden.

Een 20-jarige vrouw uit Den Bosch werd zaterdagavond in een huis aan de Slagendreef neergestoken. Dat gebeurde rond half acht. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed aan haar verwondingen. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de steekpartij in het eigen huis van de halfzussen is begonnen. Het slachtoffer vluchtte tijdens de steekpartij naar de buren. Dat is ook de plek waar ze uiteindelijk overleed. De aanleiding van de steekpartij is nog niet duidelijk. Het onderzoek van de politie is zondag nog in volle gang. De verdachte wordt zondag gehoord. Beelden gestreamd

De steekpartij werd live gestreamd op Instagram. Op social media gaat ook een "hele heftige foto" rond. Het gaat om screenshots van het overleden slachtoffer. De politie houdt er sterk rekening mee dat de beelden door de verdachte zijn gedeeld. De beelden worden meegenomen in het onderzoek. De politie roept op om die beelden niet verder te delen. "Dit zijn hele nare beelden en verschrikkelijk om te zien", aldus de politie. "Mensen realiseren zich mogelijk niet wat deze beelden met de nabestaanden van het slachtoffer kunnen doen. Hoe zou jij het vinden als zulke beelden van je zus, vriendin of moeder op zouden duiken?" Hond raakte gewond

Bij de steekpartij raakte ook een hond zwaargewond. Die kreeg acht messteken in zijn lichaam. Het dier is zaterdagnacht met spoed geopereerd. Hij maakt het zondagochtend naar omstandigheden goed, laat de dierenambulance weten.

