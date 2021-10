Weer meer dan 600 nieuwe coronabesmettingen in een dag

Het aantal positieve coronatesten blijft stabiel (foto: archief) vergroot

Opnieuw zijn er meer dan zeshonderd nieuwe coronabesmettingen geconstateerd in Brabant. Bij 616 mensen was hun coronatest positief. Dat zijn er wat minder dan een dag eerder, maar de stijgende trend gaat ook in Brabant hard omhoog. Het kabinet komt dan ook vroeger dan gepland met een nieuwe persconferentie en broedt op nieuwe maatregelen.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door

Afgelopen weekend kwam het aantal nieuwe besmettingen op beide dagen ruim boven de achthonderd uit. Ook vorige week werd dat aantal al een keer gehaald. Het aantal mensen dat positief blijkt te testen op corona neemt weer hard toe.

Wachten op privacy instellingen...

Het kabinet beraadt zich op aanvullende maatregelen om de oplaaiende uitbraak van het coronavirus een halt toe te roepen. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd eerder met een advies te komen, zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge na overleg met de meest betrokken bewindspersonen. Een besluit valt volgende week dinsdag, dan is er ook weer een persconferentie. Ziekenhuiscijfers

Om te bepalen of er nieuwe maatregelen komen, kijkt het kabinet ook met name naar de cijfers in de ziekenhuizen. De Jonge wees erop dat de ziekenhuisopnames harder stijgen en eerder dan verwacht. Daarmee komt volgens hem "het volgende risiconiveau in beeld en dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen". Het kabinet zal aan het OMT vragen de situatie van nu goed te analyseren en te adviseren tot welke maatregelen dit moet leiden. " Ook in de Brabantse ziekenhuizen is die stijging van het aantal coronapatiënten te zien. Maandag liggen er 91 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er vijf meer dan een dag eerder. Acht patiënten zijn er in de voorbije 24 uur opgenomen en dat zijn er 3 meer dan een dag eerder. Al met al zorgt voor een gestaag stijgende lijn in de grafiek.

Het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen wordt ogenomen, is weer aan het stijgen. (Beeld: NAZB) vergroot

Maatregelen en vaccinaties

De mensen die nu in de ziekenhuizen belanden, zijn voor het merendeel niet gevaccineerd, zegt De Jonge. Hij vindt dat "de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen die ook elkaar onderling het meest besmetten, zelf het grootste risico lopen op besmetting, zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen, zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname. Als je dat op je in laat werken, zal je je daartoe moeten verhouden." Volgens de minister is het draagvlak gering onder mensen die gevaccineerd zijn om nog beperkingen opgelegd te krijgen. "Ondertussen zien we dat als we geen maatregelen nemen, de zorg wordt overlopen, dat uw operaties en de operaties van uw familieleden en andere mensen die gevaccineerd zijn mogelijkerwijs worden uitgesteld." Tegelijk wijst hij erop dat het kabinet er nooit toe zal overgaan om te selecteren aan de poort van het ziekenhuis. Hij denkt dat de Kamer daar ook niet voor is. "Dat is een brug die we in ieder geval niet over gaan." LEES OOK: Derde vaccinatie komt langzaam op gang 832 nieuwe coronagevallen in Brabant, hoogste dagaantal in drie maanden Frustratie bij ziekenhuizen over drukte door ongevaccineerden: ‘Heel wrang'

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.