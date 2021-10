Ook oud-spelers van PSV maken zich zorgen: 'Waar ligt de lat dan?'

Een schande, afgedroogd en twijfels over de trainer. Een greep uit de reacties van oud-spelers en supporters van PSV. Zij vragen zich hardop af waar het is mis gegaan en of de Eindhovenaren de lat nog wel hoog genoeg leggen.

De voorzitter van de supportersvereniging probeerde een verklaring te zoeken maar merkte al snel dat er dan sprake zou zijn van excuses. “Natuurlijk kunnen we wijzen naar het feit dat het met Cody Gakpo misschien anders was gelopen maar daar koop je op dit moment niks voor. Zo zijn er misschien nog wel 100.000 verklaringen, maar het feit blijft dat je bent afgedroogd door de concurrent. In topsport tellen geen excuses.”

Of de trainer ook moet vertrekken volgens Van der Leegte? “De trainer is verantwoordelijk. Als dit door blijft gaan tot de kerst en ze dan al kansloos zijn voor de titel, dan moet de club ingrijpen.”

“Ik vraag mij wel eens af wat ze nou eigenlijk willen bij PSV. Het gat wordt alleen maar groter en er lijkt niks gedaan te worden. Er is zoveel aan de hand bij de club. Even leek het goed te gaan maar na die wissels van Roger Schmidt ging het bergafwaarts.”

Toch relativeert hij zijn uitspraken door ook te refereren aan het feit dat het qua spel het eerste uur zo slecht nog niet was. Maar als hem gevraagd wordt naar waar het aan ligt is de oud-speler toch hard voor zijn voormalige club.

Hij vraagt zich hardop af of PSV wel zo goed is als sommigen denken. “Ik vraag mij af of ‘we’ wel in een vormdip zitten. Misschien hebben we door de voorrondes van de Champions League wel een te rooskleurig beeld gekregen van de werkelijkheid.”

Tot slot is Timmermans kritisch naar de toekomst toe en weet hij ook niet direct een oplossing. “Normaal kun je nog ergens aan vasthouden, maar dat ontbreekt nu. Ik maak mij daar zorgen over. Sinds 2018 hebben we onze dominantie volledig weggegeven. Het lijkt alsof bij PSV de lat structureel lager gaat liggen. We zijn gaan accepteren dat we tweede worden in de competitie. Daarin moet een omslag komen.”

Kenneth Perez, oud-voetballer PSV

Kenneth Perez zette bij ESPN, net als Van der Leegte, vraagtekens bij de trainer. “Wat heeft Roger Schmidt PSV nou gebracht? Dat is een vraag voor de clubleiding. Zij moeten beslissen of ze wel of niet willen verlengen met Schmidt.”

Net als Timmermans vraagt de analist zich hardop af waar de lat ligt in Eindhoven. “Het moet nu gewoon knetteren bij PSV. Na de thuiswedstrijd tegen Monaco hoor ik ze zeggen dat ze tevreden zijn, hoe kan dat? Waar ligt de lat dan? Je bent geen FC Groningen.”

