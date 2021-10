Kater voor PSV-supporters na verloren topper: 'Van Bommel mag terugkomen'

Uithuilen en opnieuw beginnen. Dat is ongeveer de stemming die maandag rondom het PSV-stadion hangt. De meeste supporters kunnen, zij het schoorvoetend, wel leven met de oorwassing van 5-0. "Ajax was gewoon beter en op 23 januari kunnen we revanche nemen", klinkt het optimistisch.

"Gezien de krachtsverhouding was het een verdiende overwinning. Ajax is het nieuwe Bayern München aan het worden. Op deze manier wordt het een saai seizoen. PSV moet maken dat het tweede blijft en dat Ajax een goed seizoen draait in de Champions League. Dan kunnen we volgend seizoen qua budget ook weer dichter bij elkaar komen. De spelers van Ajax zijn veel fitter. Schmidt slaagt er niet in om de selectie fit te houden. Om over het wisselbeleid nog maar te zwijgen. Van mij mag Van Bommel terugkomen."

"PSV moet meer aanvallen en beter verdedigen", analyseert een kleine jongen die aan de hand van moeder bij het stadion loopt. "En beter trainen", voegt hij eraan toe. Een vrouw is op weg naar de sportschool in het stadion en had een goede dag. "Ik ben voor Ajax. Dat is met de paplepel ingegoten. PSV had in de beginfase wel meer verdiend." Het beruchte spandoek had ze niet gezien. "Over en weer de draak met elkaar steken moet kunnen, als het maar niet kwetsend is."