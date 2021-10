Supportersclub PSV stuurt Gerbrands appje: Houdoe Schmidt!

Met een appje denkt Frits Bovers van PSV Fans United een kleine kettingreactie in gang te hebben gezet. In zijn app vraagt Bovers aan PSV-directeur Toon Gerbrands om per direct afscheid te nemen van coach Roger Schmidt. Duidelijk is dat de verongelijkte fans niet hun zin hebben gekregen en trouwens ook geen reactie.

Dat het sportief niet goed loopt bij PSV is duidelijk. De 5-0 nederlaag bij Ajax heeft veel pijn gedaan. Überhaupt loopt het de laatste weken niet lekker in Eindhoven. Bij supportersclub PSV Fans United willen ze actie, staat in het appje.

"PSV Fans United ziet het, net als vele andere fans, alleen maar slechter gaan met de wedstrijden van onze club. Grote nederlagen tegen twee clubs uit de top 3 en moeizame overwinningen tegen op papier veel mindere tegenstanders. Daarom ook het vriendelijke, toch dringende beroep om Schmidt per direct te ontslaan!''

Het feit dat Gerbrands geen reactie heeft gegeven, zorgt voor extra frustratie. "Dit is geen topsport meer, maar amateurisme eerste klas! Als het zo doorgaat kunnen we alleen nog maar dromen over kampioenschappen! Schmidt, houdoe!"

De boodschap van PSV Fans United staat ook op hun Facebookpagina, maar krijgt daar niet veel bijval. Nog niet in ieder geval. Wel is er volop discussie over wat er allemaal beter moet bij PSV.