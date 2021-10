112-nieuws: brand woedt in schuur Volkel

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. vergroot

In dit liveblog lees je het belangrijkste 112-nieuws van woensdag in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Drie auto's botsen op kruising in Etten-Leur.

Jongen (16) opgepakt voor gewelddadige straatroof.

De bestuurder van een Tesla is tegen een boom belandt, hij raakte lichtgewond.

15.02 Ongeluk tussen auto en wielrenner in Valkenswaard Op de rotonde van nieuwe Westparallel (N69) bij Valkenswaard is woensdagmiddag zijn woensdagmiddag een wielrenner en een auto op elkaar gebotst. De wielrenner is nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

14.15 Brand in schuur Volkel In een schuur aan de Hoge Randweg in Volkel woedde woensdagmiddag een brand. Die brak rond half twee uit. De schuur staat volgens onze correspondent tussen twee varkensstallen in, die op dat moment leeg waren. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de stallen. De weg is korte tijd afgesloten geweest. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. vergroot

14.11 Vertraging op A2 door ongeluk Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is bij knooppunt Batadorp een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, wat zorgt voor zo'n vier kilometer file. LEES OOK: A2 bij Eindhoven dicht na ongeluk, verkeer moet over de vluchtstrook Wachten op privacy instellingen...

14.02 Oud-PSV'er Jeffrey Bruma niet vervolgd voor ongeluk Oud-PSV'er Jeffrey Bruma wordt niet vervolgd voor een verkeersongeluk in december 2014. Bij de botsing tussen twee auto's in Eindhoven raakten drie vrouwen gewond, maar volgens het Openbaar Ministerie kan niet worden bewezen dat Bruma te hard reed. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Bezuidenhoutseweg en de Achtseweg Zuid. De drie vrouwen zaten in een Mitsubishi die in botsing kwam met de Audi, bestuurd door Bruma. LEES OOK: Jeffrey Bruma niet vervolgd voor ongeluk met drie gewonden

13.51 Gezochte verdachte opgepakt De politie was woensdagmiddag op zoek naar een man die in een trein vanuit Amsterdam naar Den Bosch zat. Diegene zou mogelijk een vuurwapen bij zich hebben. Perron 6 en 7 waren tijdelijk ontruimd en alle treinen die binnenkwamen bij station Den Bosch vanuit Amsterdam werden doorzocht. Uiteindelijk is de verdachte in Amsterdam aangehouden. Rond kwart voor twee is de politie gestopt met controles. Wachten op privacy instellingen...

12.20 Perron station Den Bosch ontruimd De politie heeft perron 6 en 7 op station Den Bosch ontruimd. Er was namelijk een melding binnengekomen van een verdachte situatie in een trein die vanuit Amsterdam naar Den Bosch onderweg was. De politie is op zoek naar een 'verdacht persoon'. Volgens onze correspondent loopt de politie rond met kogelwerende vesten. LEES OOK: Perron ontruimd op station Den Bosch, politie met kogelwerende vesten Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

11.47 Tesla belandt tegen boom in Cromvoirt Een bestuurder is woensdagochtend met zijn Tesla tegen een boom beland aan de Pepereind in Cromvoirt. Buurtbewoners die de klap hoorden, haastten zich naar buiten en hielpen de bestuurder. In afwachting van de ambulance werd hij in het huis van een van de buurtbewoners opgevangen. De bestuurder werd uiteindelijk behandeld in de ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Naar eigen zeggen was de bestuurder bezig met zijn headset, die niet werkte. Daardoor raakte hij van de weg en botste hij tegen de boom. De Tesla raakte ernstig beschadigd en werd door een berger afgevoerd. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot Wachten op privacy instellingen...

11.30 Jongen (16) opgepakt voor gewelddadige roof Een 16-jarige jongen uit Veldhoven is dinsdag aangehouden voor het mishandelen en beroven van een 14-jarige jongen in Eindhoven. Hij stak het slachtoffer met een mes, waarna de jongen met een ernstige wond aan zijn arm met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. LEES OOK: Jongen (14) gestoken en beroofd: verdachte (16) aangehouden

10.55 OM: zeker 15 mensen dood door zelfdodingsmiddel van Alex S. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt woensdag in de rechtbank van Den Bosch dat zeker 15 mensen zijn overleden dood het zelfdodingsmiddel 'Middel X' van Alex S. Nog eens 18 mensen zijn overleden nadat ze zaken met hem hadden gedaan. Ze waren tussen de 41 en 82 jaar oud. Eerder werd nog gesproken over 6 sterfgevallen. Met de verkoop van Middel X verdiende S. volgens justitie flink geld. De 28-jarige Eindhovenaar verscheen voor het eerst voor de rechter in een pro-formazitting. De rechter besliste dat hij zijn zaak onder voorwaarden thuis mag afwachten. LEES OOK: OM: zeker 15 mensen dood door zelfdodingsmiddel van Alex S.

09.19 Ongeluk tussen drie auto's Drie auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Sprundelsebaan met de Grauwe Polder in Etten-Leur. Een van de auto's kwam op de zijkant terecht en de weg lag bezaaid met brokstukken van de auto's. De politie heeft het kruispunt afgezet en doet onderzoek naar het ongeluk. Twee mensen zijn in de ambulance gecontroleerd op verwondingen. Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot Wachten op privacy instellingen...

21.10 Twee gewonden bij steekpartij in Breda Op de Riethil in Breda was dinsdagavond rond kwart voor negen een steekpartij in een daklozenopvang. Daarbij zijn twee mannen gewond geraakt. De verdachte is een 22-jarige man die in de daklozenopvang verbleef. Hij gebruikte een zakmes, waardoor een medebewoner gewond raakte. Een beveiliger die de ruzie wilde sussen, raakte ook gewond. LEES OOK: Twee gewonden bij steekpartij in Breda, man aangehouden Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

18.05 Gewonde bij botsing met drie auto's op Tramsingel in Breda Bij een botsing tussen drie auto's op de Tramsingel in Breda is dinsdagavond een vrouw gewond geraakt. Ze is door het ambulancepersoneel nagekeken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De twee andere bestuurders kwamen met de schrik vrij. Foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

