112-nieuws: Reddingsboot door brand verwoest in bossen bij Neerkant

16.15

In de bossen aan de Broekstraat in Neerkant is woensdagmiddag een reddingsboot door brand verwoest. De brandweer had het vuur snel onder controle. Volgens de brandweer is de reddingsboot in het verleden opgekocht door iemand en in het bos neergezet als een soort hangplek voor jongeren. De boot is vermoedelijk in brand is gestoken.