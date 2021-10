112-nieuws: steekpartij in Breda, vrouw gewond bij botsing drie auto's

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

In dit liveblog lees je het belangrijkste 112-nieuws van woensdag in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Twee gewonden bij steekpartij in Breda.

Gewonde bij botsing drie auto's op Tramsingel in Breda.

Liveblog

21.10 Twee gewonden bij steekpartij in Breda Bij een daklozenopvang aan de Riethil in Breda zijn dinsdagavond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Die vond plaats rond kwart voor negen een steekpartij in een zorginstelling. De slachtoffers zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een verdachte is aangehouden en naar het politiecellencomplex in Breda gebracht. Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

18.05 Gewonde bij botsing met drie auto's op Tramsingel in Breda Bij een botsing tussen drie auto's op de Tramsingel in Breda is dinsdagavond een vrouw gewond geraakt. Ze is door het ambulancepersoneel nagekeken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De twee andere bestuurders kwamen met de schrik vrij. Foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

