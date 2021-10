Horeca wil langer open, maar wel deuren dicht om middernacht

De horeca wil langer openblijven, maar dan wel met een stop op binnenkomers om twaalf uur ’s nachts. Wie voor twaalf uur binnen is, mag blijven tot laat in de avond. ‘’Zo komt tenminste niet iedereen tegelijk op straat te staan’’, vertelt Ruud Bakker van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven .

Als het aan de KHN ligt, moet er snel iets veranderen aan de openingstijden. Hun nieuwe voorstel is volgens hen dan ook de perfecte middenweg.

Niet langer kroeghoppen

Nu moet iedere horecagelegenheid om twaalf uur dicht. Bij dit nieuwe plan mag iedereen die voor twaalf uur 's nachts binnen is ook blijven. Je kunt dan weggaan wanneer je wil, maar ben je weg, dan kun je niet meer terug naar binnen. Dit zorgt ervoor dat mensen tijdens het stappen niet meer van de ene naar de andere kroeg kunnen gaan, het zogenoemde kroeghoppen.

Doordat de horeca nu klokslag middernacht haar deuren sluit, zetten jongeren na het uitgaan het feestje vaak thuis voort. ‘’Ze gaan dan van de kroeg met z'n allen nog een drankje doen in het studentenhuis.’’ Volgens de KHN zorgt dit plan ervoor dat de mensen dus niet meer doorfeesten op plekken waar geen controle is.

Vooruit plannen

Maar ook de tijd van het jaar is belangrijk. Kerst en oud en nieuw zijn niet ver weg meer en de horeca wil graag plannen maken voor de feestdagen. ‘’Om dat goed te kunnen regelen, moeten we weten waar het naartoe gaat. Want wel of geen twaalf uur-regel maakt dan wel een verschil.''

Zelf is Bakker eigenaar van een Steakhouse in Eindhoven. En ook al is dat geen uitgaanscafé maar een restaurant, de versoepeling zou hem ook meer lucht geven. ‘’Nu is het zo dat de boel om twaalf uur echt leeg moet zijn. Dat betekent dat we om halftwaalf de laatste ronde doen. Als mensen dan nog lekker zitten na te tafelen, wordt dat toch doorbroken.’’

LEES OOK:

Horeca woest over nieuwe coronaregels: oproep om niet te gaan controleren

Op stap met een corona-polsbandje, in Eindhoven kan het nu ook