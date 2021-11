Willy en René hebben weer hoop: 'Je ziet dat ook Ajax punten kan verspelen'

Na het dramatische vorige voetbalweekend is het geloof weer een beetje terug bij PSV. De club versloeg afgelopen weekend FC Twente met 5-2 en zag concurrent Ajax vervolgens twee punten verspelen bij middenmoter Heracles Almelo.

Clubicoon René van de Kerkhof noemt de 0-0 eindstand bij Heracles Almelo-Ajax 'een leuke opsteker voor PSV'. "Je ziet dat Ajax ook mindere wedstrijden kan spelen. Dat is goed voor de competitie, dat Ajax ook punten kan verspelen."

Zo verkleinde de Eindhovense club de achterstand op Ajax - dat vorige week nog diepe indruk maakte met de 5-0 zege op PSV en de 4-0 overwinning in de Champions League op Borussia Dortmund - tot twee punten.

Foutenfestival

De zege van PSV op FC Twente is volgens zowel René als broer Willy verdiend. "Maar het was wel weer een foutenfestival in het begin", vertelde René maandagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma 'Wakker!' "FC Twente bleef voetballen en er vielen een paar leuke doelpunten. Als het publiek zeven doelpunten ziet, vind ik het een machtige pot."

Willy zag met name aanvoerder Marco van Ginkel een paar keer de fout ingaan. "Hij gaf een foute pass en liet een keer zijn man lopen. Dat wordt afgestraft. Dat zijn punten waarop trainer Roger Schmidt doelt, als hij zegt dat PSV veel balverlies lijdt en de spelers niet consequent op hun tegenstanders letten."

Vesuvius

Willy lichtte op de radio de Braziliaan Vinícius eruit. Die scoorde zaterdagavond zijn eerste twee doelpunten voor PSV, dat hem heeft gehuurd van het Portugese Benfica. "De Vesuvius is uitgebroken", reageerde Willy lachend. "Als je bij een nieuwe club komt, is een eerste goal altijd heel belangrijk. Ik hoop dat hij nu de weg naar de goal gevonden heeft en meer doelpunten gaat maken voor PSV."

Daarnaast maakte Yorbe Vertessen indruk op hem. De jonge Belg scoorde ook twee keer. "Hij wordt langzaamaan een basisspeler."

De mooiste goal van de avond kwam echter op naam van Ramiz Zerrouki, van FC Twente. Hij schoot de bal van buiten het strafschopgebied in de kruising. "Dat was een magistraal doelpunt", blikte René maandagochtend terug. "Maar ook daar ging een grote fout van PSV aan vooraf. Jordan Teze liet de bal lopen en rende er niet achteraan. Hij wandelde slechts een beetje terug. Maar dat doet niets af aan dat doelpunt, dat was een juweeltje."

'Maak me beetje zorgen om RKC'

Willem II kreeg zondag een stevige tik om de oren. De ploeg van coach Fred Grim verloor bij het hooggeklasseerde FC Utrecht met liefst 5-1. "Een afstraffing", aldus Willy. "Maar Willem II moet desondanks dit seizoen in het linkerrijtje kunnen spelen. Daar heeft de ploeg gewoon de kwaliteit voor. Willem II komt er wel weer bovenop. Willem II pakt de punten wel weer tegen de teams waartegen de ploeg de punten móet pakken." Willem II bezet op de ranglijst de zesde plaats,.

Ook RKC, de nummer veertien in de Eredivisie, leed zondag een nederlaag. In Waalwijk was SC Cambuur met 1-0 te sterk. "RKC had kansen", zag René. "En Cambuur is toch een directe concurrent in de strijd tegen degradatie. Dan mag je eigenlijk niet verliezen, zeker niet thuis. Maar goed, dat gebeurde toch. Ik ga me nu toch wel weer een beetje zorgen maken om RKC."

