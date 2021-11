Indrukwekkende erehaag met roze rook en ballonnen voor doodgestoken Anouk

Een witte koets, voortgetrokken door witte paarden, vervoerde dinsdagochtend de kist met daarin het lichaam van de 20-jarige Anouk. De jonge vrouw werd vorige week doodgestoken in Den Bosch. Voorafgaand aan haar uitvaart was er in Rosmalen een indrukwekkende erehaag.

De dienst begon dinsdagochtend in zalencentrum De Kentering in Rosmalen. Daarna werd de kist van Anouk in de witte koets opgehaald, terwijl tweehonderd mensen een erehaag vormden met roze rook en ballonnen. De stoet ging naar het Gildeplein in Rosmalen, waar witte duiven werden losgelaten. De familie neemt daar afscheid in besloten kring.

Doodgestoken door zus

Anouk werd ruim een week geleden doodgestoken door haar zus. Dat gebeurde in hun huis aan de Slagendreef in Den Bosch. Haar zus is aangehouden en is opgenomen op de psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting Zaanstad. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk.

De zus van Anouk streamde de steekpartij live op Instagram. Vervolgens gingen de beelden rond op sociale media en werd er een screenshot rondgestuurd waarop het lichaam van de overleden Anouk te zien was.

De politie en de familie van de overleden vrouw riepen op om die heftige beelden niet verder te delen. De familie vroeg ook met klem 'om geen voeding te geven aan allerlei geruchten en aannames'. "Uit respect voor en in het belang van Anouk en uit respect voor iedereen die door dit vreselijke drama getroffen is."

LEES OOK:

Familie van door zus doodgestoken Anouk: 'Gitzwarte dag, geef ons rust'

Dodelijke steekpartij Den Bosch gestreamd op Instagram, beelden gaan rond

Buurman van doodgestoken Anouk in tranen: ‘Ik heb haar niet kunnen redden’