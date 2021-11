Coronanieuws: 'Mondkapje gaat nog, toegangsbewijs absurd en zinloos'

20.15

Het handhaven gaat er niet gemakkelijker op worden nu het kabinet de coronamaatregelen weer gaat aanscherpen na eerdere versoepelingen. Dat zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP in reactie op de coronapersconferentie. "Het was beter geweest als het kabinet stap voor stap had versoepeld, net als in veel andere landen is gebeurd", aldus Van de Kamp. "Want nu moeten we de regels weer aanscherpen en dat zorgt voor onduidelijkheid en verwarring bij de mensen en er is ook een groep die boos is."

De ACP-voorman laat weten dat de bond de komende dagen nauw contact heeft met de achterban over de gevolgen voor de handhaving van het verscherpen van de coronamaatregelen. "En als we merken dat het niet goed gaat, zullen we daarover een gesprek aanvragen met het kabinet en de politieleiding."

Omdat er vanaf 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs getoond moet worden, zullen boa's intensiever gaan controleren op de coronapas. De Nederlandse BOA Bond maakt zich zorgen dat die extra inzet ten koste zal gaan van andere meldingen.