Sportclubs worstelen met coronapas: paniek bij de één, niet bij de ander

Van turnvereniging tot voetbalclub en van zangkoor tot toneelvereniging: vanaf zaterdag moet iedereen boven de 18 jaar daar een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat bleek tijdens de persconferentie van dinsdagavond. Niet alle verenigingen weten al hoe ze dat gaan organiseren. "Hoe krijgen we iedereen gecontroleerd?"

Bij voetbalvereniging Blauw Geel '38 uit Veghel zit voorzitter Edwin van den Boom met de handen in het haar. "Dit was echt volkomen onverwacht", zegt hij als we hem kort na de persconferentie spreken. "Dinsdag hebben we meteen een bestuursvergadering om te bespreken wat we kunnen doen."

Want er moet nogal wat georganiseerd worden. "Hoe krijgen we iedereen gecontroleerd?", vraagt hij zich hardop af. "Moet dat vanuit de vereniging worden georganiseerd? Ik verwacht van wel. Hoe vind je daarvoor mensen die dat willen doen? Wij kunnen geen bewaking inhuren, dat kunnen we helemaal niet betalen."

Tot nu toe was er alleen een coronatoegangsbewijs nodig in de kantine van de voetbalclub. "Die hadden we verdeeld in vakken, een deel afhaal waar je niet hoeft te controleren. Een ander deel waar mensen kunnen zitten. Maar daar was het een stuk minder druk."

Dat zal komend weekend veranderen. Want er staat nogal wat op de planning bij Blauw Geel. "Het wordt een heel lastige klus. Zaterdag hebben we een vol programma met de jeugd. Dan komen ook al die ouders mee. Zondag speelt ons eerste team thuis. En extra is een lunch die we organiseren voor de supportersvereniging", somt Van den Boom op. "Er moet écht iets gaan gebeuren."

De paniek is minder groot bij voetbalclub DAW Schaijk waar Henrie Lamers de voorzitter is. Daar werken ze al een poos met de coronatoegangsbewijzen in de kantine. "Ik ben er niet zo van ondersteboven", vertelt hij. "We hebben op zaterdag en zondag sowieso al iemand aan de deur zitten bij de kantine om alle QR-codes te controleren."