Coronanieuws: reële kans op nog strengere maatregelen als trend niet keert

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is flink gestegen. In de afgelopen week zijn er 7516 nieuwe positieve tests geconstateerd. Dat is bijna vijftig procent meer dan een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames nam met 35 procent toe.

Het is de vijfde week op rij dat de cijfers stijgen. Vorige week werden er nog 5071 nieuwe positieve tests afgenomen in onze provincie. Met de 7516 nieuwe besmettingen van deze week is dat dus een stijging van 48,2 procent. De toename is wel minder groot dan vorige week, die was toen 75,8 procent.

