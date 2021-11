Coronapas heet hangijzer voor verenigingen: 'Ik wil geen tweedeling'

Het Kempisch Senioren Orkest heeft geen problemen met de maatregelen. vergroot

De ochtend na de coronapersconferentie worden veel verenigingen in Brabant wakker met een kater. Vanaf zaterdag moeten zij hun eigen leden gaan controleren op een coronapas. Dat zorgt niet alleen voor praktische problemen, maar ook voor ethische dilemma's. "Het ene lid moet straks tegen het andere lid zeggen: je komt er niet meer in. Dat gaat te ver."

Korfbalvereniging DSC is een grote club in Eindhoven en voorzitter Edwin Mulder is wel gewend aan grote groepen. "Als onze hoofdklasse speelt, trekt dat een paar honderd man publiek. Die hebben al een kaartje. Dan kunnen we ook best een QR-code controleren." De dilemma's beginnen voor hem juist bij de kleinere bijeenkomsten: de trainingen en wedstrijden van de jeugd. "Je wilt niet weten hoe de groepsapp van voorzitters in de regio gisteravond ontploft is", zegt hij. "Als het moet gaan gebeuren zoals het nu aangekondigd is, dan is het niet te doen."

"Reken er maar op dat er problemen ontstaan."

Los van de praktische problemen, "je doet een enorme aanslag op je vrijwilligersbestand", zit hij ook met een ethisch vraagstuk. "Je komt in een situatie waarbij het ene lid tegen het andere moet zeggen: je komt er niet in. Dat gaat wel ver. Té ver, vind ik." Bij turnvereniging de Samensprong in Prinsenbeek is Jan Kleemans nog maar net bekomen van de schrik. "Het is heftig, dit vraagt veel tijd, maar we kunnen er niet omheen." De club is druk bezig om te bekijken hoe die QR-controle georganiseerd kan worden. Kleemans denkt niet dat het van een leien dakje zal gaan. "We zullen moeten handhaven, maar reken maar dat er problemen ontstaan", voorspelt hij. "Als mensen niet mee willen werken, dan hebben we wel een probleem." Toch is de club er rechtlijnig in. "Ik heb al even overleg met de voorzitter gehad, we nemen een hard standpunt in. Mensen die niet mee willen werken, die komen er niet in."

"Het is heel rot om onze eigen leden te discrimineren."

Het zijn niet alleen sportverenigingen die vanaf zaterdag aan de bak moeten met QR-controles. Ook verenigingen en clubs die op het culturele vlak iets organiseren moeten eraan geloven. Bij de muziektheatervereniging Flesjbek in Breda heeft voorzitter Petrie de Wit een rotgevoel overgehouden aan de persconferentie. "Het is heel rot om onze eigen leden te gaan discrimineren." Flesjbek is een kleine club van zo'n twintig mensen waarbij één lid is niet gevaccineerd. "We proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan binnen de groep. Dat er niet elke keer tweespalt wordt gezaaid. En als we nu bij elke repetitie moeten gaan controleren of iemand gevaccineerd is of getest is... "

"We moeten gewoon uiterst voorzichtig zijn."

De afgelopen anderhalf jaar is het gelukt om de hele theaterclub 'binnenboord' te houden. "Bij ons is iedereen trouw lid gebleven, bij andere koren zag je wel een leegloop. Maar juist omdat we zo'n hechte club zijn, is iedereen gebleven." Ze is bang dat dat nu alsnog zou veranderen. "Ik ben bang dat de ongevaccineerden zich aangevallen voelen en dan zeggen: zo hoeft het voor mij niet meer." Want iedereen moet lid kunnen blijven, vindt ze. "Ik wil niet dat er een splitsing komt. Dat er met scheve ogen naar zo iemand gekeken wordt. Iedereen moet vrij worden gelaten in zijn keuze, vind ik." Bij het Kempisch Senioren Orkest is het juist andersom. Daar bleven de laatste weken leden weg, omdat ze zich niet veilig genoeg voelden. Nu iedereen gecontroleerd moet worden durven ze wel weer te komen, vertelt voorzitter Jo van Gorp. Ze heeft begrip voor de maatregelen. "Gezien onze doelgroep, moeten we gewoon uiterst voorzichtig zijn." Het seniorenorkest heeft ook de anderhalvemetermaatregel weer ingevoerd en daardoor optredens moeten afzeggen: "Met anderhalve meter passen we toch niet allemaal op het podium." LEES OOK: Sportclubs worstelen met coronapas: paniek bij de één, niet bij de ander Mondkapjes terug en QR-code op meer plekken: dit zijn de nieuwe maatregelen

