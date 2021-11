Provincie: te veel afval op terrein AVI bij tweede brand

De brand bij AVI op 14 oktober (foto: regiodrone). vergroot

Recyclingbedrijf AVI in Den Bosch had bij de brand van 14 oktober te veel schroot op het terrein opgeslagen. Dat zegt de provincie Den Bosch. Het is niet duidelijk of de brand daardoor ook is veroorzaakt.

Sinds de grote brand op 9 maart van dit jaar staat AVI onder verscherpt toezicht van de provincie. Iedere week kreeg AVI minstens één onaangekondigde controle. 'Administratief onderzoek'

Maar op 14 oktober brak er weer brand uit. Toen liet de provincie nog weten dat er geen overtredingen waren geconstateerd. Nu blijkt de vork toch anders in de steel te zitten. "Een administratief onderzoek heeft uitgewezen dat het bedrijf te veel bewerkt en onbewerkt schroot opslaat op deze locatie", schrijft de provincie. Deze informatie is afkomstig van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Die heeft AVI, namens de provincie, een nieuwe dwangsom opgelegd. Strafrechtelijk onderzoek

Eerder is AVI ook al een dwangsom van 150.000 euro opgelegd als ze een deel van het shredderafval op het terrein in Den Bosch niet zouden opruimen. Dit moet gebeuren door een erkende verwerker. Daar heeft het bedrijf bezwaar tegen aangetekend. Onlangs bleek ook dat AVI afval heeft gestort op een industrieterrein in Moerdijk. Dat loopt nu een strafrechtelijk onderzoek naar. Onderzoek naar tweede brand

Het is nog niet duidelijk wat de brand op 14 oktober heeft veroorzaakt. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar brandbare lithiumbatterijen. Die zitten onder meer in autowrakken die zich op het terrein van AVI bevinden. Eigenaar Leendert Gerrits noemde dit eerder ook als mogelijk oorzaak van de brand. Vooralsnog is er geen aanleiding om het Bossche bedrijf te verplaatsen of stil te leggen, concludeert de provincie. LEES OOK: AVI op heterdaad betrapt bij illegaal storten van shredderafval Provincie kan brandgevaarlijk AVI niet dwingen uit Den Bosch te vertrekken Emotionele eigenaar AVI vermoedt dat brand in autowrak is ontstaan

