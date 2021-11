Bredase horeca gaat opnieuw demonstreren tegen regels, dit keer met muziek

De horeca in Breda demonstreert komende zaterdag opnieuw tegen de nieuwe coronamaatregelen. Het protest wordt georganiseerd door 076AAN. Deze organisatie liet afgelopen september ook al van zich horen.

Het is de bedoeling dat zaterdag muziekwagens met dj's een route afleggen door Breda. "Breda is misschien het stoute jongetje van de klas, maar we komen wel voor onze rechten op. Dit beleid is niet meer uit te leggen, het vertrouwen in dit kabinet is volledig weg", zegt organisator Joost Eras in een verklaring.

De Bredase horeca bleef zaterdagavond uit protest tot middernacht open, terwijl horeca volgens de aangescherpte maatregelen voorlopig om 20.00 uur moet sluiten. De gemeente greep zaterdagavond niet direct in. Burgemeester Paul Depla vond dat de horeca een statement mocht maken.

Dit was tegen het zere been van advocaat Michel van Stratum uit Nootdorp, die aangifte deed tegen Depla voor opruiing en het negeren van de coronaregels.

Het is de tweede keer dat 076AAN een demonstratie tegen het coronabeleid organiseert. De organisatie verwacht dat duizenden mensen op de demonstratie afkomen. Het protest begint zaterdagmiddag om 14.00 uur op het Chasséveld.

