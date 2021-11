Coronanieuws: 325 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, een dode

09.26

Thijs de Groot van café De Sok in Schijndel heeft niet het idee dat hij de verspreiding van het coronavirus in de wielen rijdt door een vestiging in België te openen om zo de Nederlandse coronabeperkingen te omzeilen. "Hier komt alleen ons eigen publiek", benadrukte hij dinsdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Dat wordt hier in Nederland al gecontroleerd op het coronavirus. Vervolgens gaan we in afgesloten bussen naar die plek en van daaruit gaan we weer de bus in terug naar huis. Dus ik doe volgens mij niet zo heel veel verkeerd."