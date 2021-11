Coronanieuws: vaccinmakers verdienen duizend dollar per seconde

Medicijnen aan de lopende band (foto: Pfizer). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Coronavaccinmakers verdienen duizend dollar per seconde.

'Helft werknemers zoekt nieuwe baan vanwege pandemie.'

Horecakoepel in gesprek met Ferd Grapperhaus en Stef Blok.

08.49 Meer dan 900.000 kijkers voor ziekenhuisuitzending Op1 Naar de speciale uitzending van de NPO 1-talkshow Op1 vanuit het UMC Utrecht hebben maandagavond 901.000 mensen gekeken. De talkshowtafel was voor één avond in het ziekenhuis om aandacht te vragen voor de overbelaste zorg. Het programma stond op plek acht in de lijst van best bekeken programma's, aldus Stichting KijkOnderzoek. Het Utrechtse ziekenhuis moet alle zeilen bijzetten om de groeiende stroom coronapatiënten op te vangen.

08.39 'Helft werknemers zoekt nieuwe baan vanwege pandemie' Door de coronapandemie zijn meer mensen hun werk- en privéleven opnieuw gaan bekijken. Meer dan de helft van de werknemers wereldwijd is op zoek naar een nieuwe baan. Ruim tweederde voelt zich door de pandemie gesterkt om de werk-privébalans te veranderen, meldt uitzendbureau Randstad op basis van onderzoek naar de arbeidsmarkt.

08.29 Coronavaccinmakers verdienen duizend dollar per seconde De farmaceutische concerns Pfizer, BioNTech en Moderna maken elke minuut een gezamenlijke winst van 65.000 dollar, ofwel ongeveer duizend dollar per seconde, met hun coronavaccins. Dat heeft de People's Vaccine Alliance (PVA), een coalitie die campagne voert voor bredere toegang tot coronavaccins, becijferd op basis van de kwartaalrapporten van de betreffende bedrijven.

05.35 PvdA staat open voor 2G, maar niet voor coronapas op werkvloer De PvdA staat open voor de aanscherping van een 2G-coronatoegangsbewijs waarmee alleen gevaccineerden en van het virus herstelde personen een geldige QR-code krijgen. Maar de partij heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. De coronapas op de werkvloer komt er als het aan de PvdA ligt niet, is te lezen in de Volkskrant. Mensen moeten ongeacht hun vaccinatiestatus kunnen blijven werken, stelt het Bredase Kamerlid Attje Kuiken.

05.30 CoronaMelder wordt steeds minder gebruikt De CoronaMelder-app wordt veel minder gebruikt dan begin dit jaar. Tijdens de periode van de lockdown en de avondklok waarschuwden mensen met een positieve testuitslag anderen twee keer zo vaak dan nu het geval is, meldt NU.nl op basis van een eigen analyse. Dit gaat ten koste van de effectiviteit. Het aantal mensen met de CoronaMelder is na opheffing van lockdown en avondklok met een half miljoen gedaald. Van 2,9 miljoen in mei naar 2,4 miljoen nu. De CoronaMelder-app is op deze telefoon actief. vergroot

03.30 Horecakoepel in gesprek met Ferd Grapperhaus en Stef Blok Horecakoepel Koninklijke Horeca Nederland praat met de demissionair ministers Ferd Grapperhaus en Stef Blok over de nieuwe coronamaatregelen, die in de horeca slecht vielen. KHN wil de huidige sluitingstijd veranderen in een tijd waarop de deuren sluiten. Mensen die dan om acht uur 's avonds binnen zijn, kunnen dan blijven maar er komen geen gasten meer bij. Ook wordt er gesproken over een financiële compensatie voor horecaondernemers.

03.30 Afgelopen week recordaantal positieve coronatests Het aantal coronagevallen gaat nog steeds in een rechte lijn omhoog. In de afgelopen week zijn vrijwel zeker meer dan 100.000 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal ooit, in de 72e keer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met de wekelijkse cijfers komt. Voor de zesde week op rij stijgt het aantal nieuwe gevallen met ongeveer veertig procent.

03.30 Verdeelde Kamer debatteert over onder meer 2G-aanpak De Tweede Kamer debatteert over de coronamaatregelen die het demissionaire kabinet vorige week aankondigde, waardoor de komende drie weken onder meer de horeca en de winkels uiterlijk acht uur 's avonds dicht moeten. Ook wordt gesproken over de zogenoemde 2G-aanpak voor sectoren zoals de horeca, waarvoor het kabinet wetgeving voorbereidt. 2G betekent dat daar alleen mensen welkom zijn die zijn gevaccineerd of corona hebben gehad.

23.31 België gaat ongevaccineerd zorgpersoneel ontslaan De Belgische regering heeft een akkoord bereikt over de regels voor de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Ongevaccineerd zorgpersoneel wordt ontslagen. Iedereen die zich uiterlijk 1 april volgend jaar niet heeft laten prikken, moet vertrekken. Wie voor 1 januari nog niet is ingeënt, kan worden geschorst. Dan volgen nog drie maanden bedenktijd. In die periode kan het personeelslid zich alsnog laten inenten.

