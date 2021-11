Hoe een plan voor feestreisjes naar België sneuvelde in paar dagen tijd

Discutabel, maar binnen de regels. Dat was het plan van café De Sok in Schijndel om twee stapavonden te organiseren in Turnhout, om de lockdown in Nederland te omzeilen. Donderdag ging er een dikke streep door het plan. Dit gebeurde er in de afgelopen drie dagen.

Vol trots presenteerde De Sok het plan voor de Belgische stapavonden maandag op Facebook. Het café maakte van de nood een deugd. Stappen hier is even niet meer mogelijk, maar in België wel. Kroegeigenaar Thomas de Groot ging op de bonnefooi de grens over, op zoek naar een locatie waar hij een paar gezellige stapavonden kan organiseren.

In Turnhout vond hij een locatie, waar vrijdag en zondag nog wel plek was voor een Brabants feestje. De Groot zou zijn eigen barpersoneel en dj meenemen. Er was plek voor 200 feestgangers per avond. Die zouden met bussen vanuit Schijndel naar Turnhout worden gebracht en weer terug.

Feestbubbel

Voorwaarde was dat iedereen een QR-code en geldig identiteitsbewijs kon laten zien. Zo wilde De Groot een feestbubbel creëren van stappers, die tijdens de feestelijke avond verder met niemand anders in aanraking zouden komen.

De kaartjes vlogen over de toonbank en het idee van De Sok nam een vlucht. Ook burgemeester Paul van Miert van Turnhout kreeg lucht van het plan. Hij vond het niet verstandig, maar hij kon het niet verbieden. Alles werd namelijk binnen de regels georganiseerd.

Nederlandse en Belgische media hingen bij De Groot aan de lijn. Netjes deed hij zijn verhaal. Dat er vanwege de stortvloed aan coronabesmettingen kritiek kwam op zijn plan, snapte hij best. Maar De Groot is ondernemer en dan moet je soms creatief zijn.

Ongecontroleerde bende

Juist vanwege de aangescherpte coronaregels in Nederland, keek hij over de grens. Maar ook in België gaat het niet goed. En ook daar werden woensdagavond nieuwe coronaregels aangekondigd, zoals een mondkapjesplicht in de horeca. De Groot voelde de bui al hangen. Want dansen met een mondkapje op, daar doe je het als feestcafé niet voor.

Ook kreeg De Groot meerdere bedreigingen. En er waren geluiden dat andere groepen ook van plan waren om naar de feestlocatie te komen. Dan zou het alsnog een ‘ongecontroleerde bende’ kunnen worden. Na overleg met de gemeente Turnhout werd besloten om de feestreisjes te annuleren, drie dagen nadat het plan werd gelanceerd.

