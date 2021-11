Isabella (75) had legionella en lag negen weken in het ziekenhuis

Isabella Boezeman (75) uit Vught heeft afgelopen september negen weken in het ziekenhuis gelegen met legionella. En dat is niet niks weet ze uit eigen ervaring. "Het doet echt wat met een mens."

Afgelopen week was er een legionella-uitbraak in Schijndel. De uitbraak eiste het leven van één iemand en tien mensen liggen in het ziekenhuis. De GGD noemde de uitbraak in Schijndel 'ongebruikelijk'. Een individuele besmetting komt daarentegen wel vaker voor. Zo werd Isabella afgelopen september nog getroffen door een Legionellabesmetting.

"Door de coronacrisis was ik al anderhalf jaar lang amper naar buiten geweest", vertelt ze. "Ik had twee weken voordat ik ziek werd geen bezoek gehad, ik was nergens op bezoek geweest en ik had niks vreemds gedaan", legt ze uit. "Ik had alleen een paar zakken potgrond gekocht en ben in de tuin gaan werken. Een week later werd ik ziek. Ik hoestte en had griepachtige klachten."