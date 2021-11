RIVM: Legionella-uitbraken zoals die in Schijndel zijn ongebruikelijk

Legionellabesmettingen komen vaker voor, maar een uitbraak zoals die in Schijndel is 'ongebruikelijk' in Nederland. Dat laat een woordvoerder van het RIVM weten. De uitbraak in Schijndel heeft vooralsnog één dode geëist en tien mensen liggen in het ziekenhuis. "Het meest zorgelijke is nu dat we nog niet weten wat de bron is."

De GGD sprak donderdag in Schijndel over het 'topje van de ijsberg', omdat elke dag nog nieuwe meldingen van legionellabesmettingen binnenkomen.

Dit soort uitbraken zijn ongebruikelijk. "We zien dit niet vaak in Nederland", zo laat een woordvoerder weten. "We zien wel regelmatig kleine uitbraken. Dus het is ook weer niet super bijzonder, want ieder jaar is er wel ergens in Europa zo'n uitbraak als nu in Schijndel." Hoe ongebruikelijk het is dat er daadwerkelijk mensen overlijden als gevolg van een legionellabesmetting, kan de woordvoerder niet precies zeggen.

Een soortgelijke uitbraak kwam voor het laatst voor in 2006. "De legionellabacterie zat toen in een natte koeltoren in Amsterdam", legt de woordvoerder van het RIVM uit. Een koeltoren is een installatie die wordt gebruikt voor de afkoeling van een gebouw en vernevelt water. "Het is niet hetzelfde als bijvoorbeeld een koelsysteem in de supermarkt", benadrukt hij.

Opsporen bron

Volgens de woordvoerder is het nu vooral zaak om de bron van de bacterie te vinden. "Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. We zijn met man en macht bezig met de opsporing." De GGD gaat bij een besmetting altijd na hoe het kan dat iemand besmet is geraakt. Maar bij de meeste patiënten wordt de bron van besmetting niet gevonden.

Volgens de woordvoerder wordt er onder meer gekeken naar een zelfde soort bron als die natte koeltoren in 2006. "De uitbraak in Schijndel is erg vergelijkbaar met die in Amsterdam destijds. Dat zien we aan de snelheid van de verspreiding en het aantal besmettingen." Hij benadrukt dat dit niet direct betekent dat een natte koeltoren de bron is in Schijndel.

Andere besmettingen in Brabant

Er zijn vaker legionellabesmettingen geweest in Brabant:

In 2011 werd een ambtenaar van de gemeente Breda in het ziekenhuis opgenomen, vanwege een besmetting met de bacterie.

In datzelfde jaar overleed iemand uit Goirle vanwege een legionellabesmetting.

In 2017 werden in Boxtel en Son meerdere mensen ziek doordat er legionella zat in de waterzuiveringsinstallatie van twee bedrijven in de vleesindustrie.

In 2019 werd legionella geconstateerd in de douches van zwembad de Schelp in Bergen op Zoom.

De ernstigste legionella-uitbraak was buiten onze provincie. In 1999 vielen in het Westfriese Bovenkarspel 32 doden.

