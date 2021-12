Billenwassen gaat te ver, maar wie ziek is kan rekenen op een soepje

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 In woonhof De Lindehoeve doen de bewoners veel samen

Goed nabuurschap, dat vat goed samen hoe ze in de Lindehoeve in Tilburg met elkaar om willen gaan, zegt Marijke Oude Voshaar. De bewoners transformeerden samen een oude monumentale boerderij in Tilburg in een hofje met tien woningen waar iedereen oog heeft voor elkaar. “Het is niet de bedoeling dat we billen gaan wassen of steunkousen gaan aantrekken, maar als iemand geveld is door corona brengen we soep en doen we de boodschappen.” De Lindehoeve is finalist voor de Brabantse stijlprijs 2021.

Marijke Oude Voshaar woont met haar man in een deel van de oude koeienstal. "Je ziet dat nog terug in de stalraampjes. Die moesten blijven zitten omdat de boerderij monumentaal is." De hoogte vindt ze super. "En alles is gelijkvloers dus we kunnen hier echt oud worden." Dat oud worden, daar begon het mee. Al pratend met elkaar en andere gelijkgestemden hadden ze geconcludeerd: "Dat wil je toch niet: een keer in de week douchen en dan een luier aan." Ze besloten om het heft in eigen hand te nemen. Een leegstaande boerderij op loopafstand van het station in Tilburg bood volop mogelijkheden. In de tien woningen die ontstonden, wonen nu voornamelijk ouderen. Een uitzondering vormt het oude woonhuis van de boer. "Daar is een gezin met jonge kinderen ingetrokken."

"Je bent hier nooit alleen."

