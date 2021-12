Oorzaak van legionellabesmettingen in Schijndel niet gevonden

De bron van de legionellabesmettingen in Schijndel is definitief niet gevonden. Dit zegt de GGD woensdagmiddag tegen Omroep Brabant na uitgebreid onderzoek. "Het lijkt erop dat de bron niet meer actief is", zegt de GGD. In totaal raakten 17 mensen besmet, van wie er één overleed.

Sinds 25 november zijn er géén nieuwe patiënten meer gemeld. De GGD verwacht dan ook dat er nu geen nieuwe patiënten meer bij zullen komen.

Volgens de GGD is het niet gek dat de bron niet wordt gevonden. "Dat is heel vaak het geval. In zo’n 40 procent van alle uitbraken wordt de bron nooit achterhaald, ondanks uitgebreid onderzoek. Dat kan komen omdat de bron maar tijdelijk aanwezig was of vóór bemonstering al gedesinfecteerd was."

De GGD kan niet met 100 procent zekerheid zeggen dat er geen legionellabesmettingen meer bij komen. "Maar het is wel heel onwaarschijnlijk", meldt een woordvoerder.

De eerste besmetting werd vastgesteld op 7 oktober bij verzorgingshuis Laverhof. Opvallend was dat vier van de besmette mensen wonen in twee verzorgingshuizen van Laverhof, in het centrum van Schijndel. Bij die locaties werd de waterleiding al snel doorzocht, maar de legionellabacterie werd daar niet gevonden.

Overleden

Op donderdag 18 november werd duidelijk dat er sprake was van een flinke legionella-uitbraak in Schijndel en werd alarm geslagen. Meer dan tien mensen lagen op dat moment met een legionellabesmetting in het ziekenhuis en één van deze patiënten was overleden, zo luidde de boodschap. De GGD sprak op dat moment van het ‘topje van de ijsberg'.

In totaal zijn 17 legionella-besmettingen gemeld met een relatie met de uitbraak in Schijndel, zegt de GGD donderdag tegen Omroep Brabant. "Eén persoon met een andere woonplaats, die wel in Schijndel is geweest, wordt ook tot het cluster gerekend.

Uitzonderlijk

De GGD gaf eerder aan dat het uitzonderlijk is dat in deze tijd van het jaar een legionella-uitbraak is. "Normaal zien we dit soort meldingen meestal van juli tot september'', zo zei een woordvoerder eerder.

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Je wordt niet ziek als je het water drinkt. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water.

