Geen vuurwerkshows in Tilburg en extra controles op overlast

Er worden toch geen vuurwerkshows georganiseerd in Tilburg komende jaarwisseling. Met het oog op de huidige coronasituatie heeft het college besloten de shows af te gelasten.

Er zouden twee grote vuurwerkshows georganiseerd worden, een in de Reeshof en een bij de Piushaven. In principe zouden die shows kunnen doorgaan: het afgekondigde vuurwerkverbod geldt volgens het college niet voor dit soort professionele shows. Maar gezien de huidige coronamaatregelen en de onzekerheid hoe die situatie eind december is, heeft het college besloten de shows niet door te laten gaan.

Geen extra taken politie

Er is nu al veel inzet van politie en handhavers van de gemeente nodig om alle coronamaatregelen te handhaven, zo zegt het college. Daarom willen ze hen niet nog verder belasten door er extra taken bij te geven rondom vuurwerkshows.

Daarbij zorgen de shows ook voor extra contacten tussen mensen onderling. Daar wil het college op dit moment de hulpverlening ook niet extra mee belasten.

Illegaal vuurwerk

De vuurwerkvrije zones die de gemeente Tilburg zou instellen rond de komende jaarwisseling, zijn 'ingehaald door het vuurwerkverbod'. Wel wordt er op twee punten extra gecontroleerd. Er gaat extra politie-inzet naar het controleren op illegale vuurwerkopslag. En politie, boa's en jeugdwerk werken samen om de overlast van vuurwerk op straat tegen te gaan.

