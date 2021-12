Sterrenrestaurant Treeswijkhoeve hele maand dicht na brand

Restaurant De Treeswijkhoeve in Waalre blijft na de brand van zaterdag nog langer dicht dan in eerste instantie verwacht. Het restaurant opent de deuren niet eerder dan medio januari , laat eigenaar en chef-kok Dick Middelweerd vrijdag weten.

"Het kloppend hart van onze zaak, onze keuken, is zodanig beschadigd dat een grote renovatie noodzakelijk is", geeft hij aan. "Het afzuigsysteem, ons monumentale dak, leidingwerk, elektra. Maar ook onze eetzaal, de tafels, kaarsen en kristal. Alles is bedekt onder een dikke laag van roet en stof", gaat hij verder.

De renovatie kost de nodige tijd en energie. Vandaar de sluiting tot medio januari. Het restaurant doet tot die tijd ook niet aan afhaalmaaltijden. Dit omdat Middelweerd en zijn team naar eigen zeggen niet de kwaliteit kunnen garanderen die ze zo graag willen bieden.

'Hartverwarmende' reacties

De vele reacties die de restaurateur in de afgelopen dagen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België kreeg, noemt hij 'hartverwarmend'. "Dit alles geeft ons kracht om 'onze Trees' weer op te poetsen en de glans te geven die ze verdient. De tranen te drogen en het kristal weer te laten schitteren."

De brand ontstond zaterdag in de keuken doordat de vlam in de pan sloeg. Deze kwam in de afzuigkap terecht. Het personeel begon direct met het ontruimen van het restaurant. Toen de brand uitbrak waren er vijftien mensen in het pand aanwezig. Niemand raakte gewond. Later werden er nog twee honden uit het restaurant gehaald.

Omroep Brabant nam woensdag een kijkje in de keuken: