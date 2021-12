Meerderheid Brabanders wil maatregelen tegen ongevaccineerden

De meerderheid van de Brabanders (57 procent) wil speciale coronamaatregelen voor ongevaccineerden. Dat blijkt uit onderzoek naar de corona-ervaringen in opdracht van de provincie.

Een ruime meerderheid is voor specifieke maatregelen voor ongevaccineerden, precies 26 procent is tegen en 16 procent heeft geen mening. En dat terwijl de onvrede onder ongevaccineerden al erg groot is, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Precies 87 procent van de ongevaccineerden in Brabant voelt zich nu al gediscrimineerd met het huidige coronatoegangsbewijs.

Ook in de Kamer is er nog altijd verdeeldheid over dit onderwerp, zo bleek maandag nog eens. Het kabinet gaat daarom voorlopig niet door met het omstreden 2G-systeem, waarbij alleen nog mensen die gevaccineerd of hersteld zijn toegang hebben tot evenementen en een deel van de horecagelegenheden. De plannen gaan in de ijskast tot januari.

Boosterprik

Het onderzoek wordt voor de tiende keer sinds de start van corona uitgevoerd onder provinciegenoten. De boosterprik is sinds de laatste keer populairder geworden. Precies 79 procent van de Brabantse gevaccineerden wil een derde coronaprik.

Bij de vorige meting in september was dit nog 68 procent. Waarom dit aantal is gestegen, zeggen de onderzoekers niet. Vermoedelijk spelen de oplopende besmettingscijfers en nieuwe coronamaatregelen een rol.

Bekijk in de grafiek hoe Brabanders over vaccineren denken, of hier in volledig scherm: