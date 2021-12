Aantal coronabesmettingen nog steeds torenhoog, maar piek lijkt bereikt

De teststraat in Breda. (Foto: Collin Beijk) vergroot

Er zijn in de afgelopen week opnieuw ruim 24.000 besmettingen geconstateerd in Brabant. Voor de derde keer op rij is het hoogste aantal besmettingen in een week gemeten, sinds het begin van de crisis. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM die elke dinsdag worden gepubliceerd.

In Brabant werden de afgelopen week 24.468 nieuwe besmettingen geconstateerd. Opnieuw iets meer dan een week eerder. Maar er lijkt een plateau bereikt, het aantal nieuwe besmettingen neemt niet zo hard meer toe. Het is wel een torenhoog plateau: niet eerder lag het aantal nieuwe coronagevallen in een week zó hoog. Top 3

Het is dinsdag de 75ste keer dat de weekcijfers worden gepubliceerd. De afgelopen drie weken vormen samen de top 3 als het gaat om de weken met het hoogste aantal besmettingen. In dit lijstje is te zien op welke momenten de hoogste aantallen nieuwe besmettingen zijn gemeten sinds de start van de coronacrisis. 24.468 op 7 december 2021 24.340 op 30 november 2021 23.643 op 23 november 2021 15.325 op 16 november 2021 11.824 op 3 november 2020 Landelijk voor het eerst een daling

Landelijk is voor het eerst sinds september een daling te zien in het aantal positieve testen. Bijna 148.000 mensen zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus, tegen zo'n 155.000 mensen vorige week. Dat is bijna 5 procent minder. Het is de eerste keer sinds eind september dat de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omlaag gaan. Ook hebben minder mensen zich laten testen bij de GGD. Die locaties voerden vorige week ruim 620.000 testen uit, tegen bijna 670.000 een week eerder. Ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen dinsdag 445 patiënten opgenomen met het coronavirus. Dat zijn er iets meer dan een week geleden. Toen lagen er 432 mensen in het ziekenhuis waarbij een besmetting is vastgesteld, volgens de gecorrigeerde cijfers. Een toename van 'slechts' drie procent. Ook die toename lijkt dus wat af te vlakken.

Het aantal patiënten in het ziekenhuis met een coronabesmetting blijft hoog (bron: NAZB) vergroot

Landelijk is er wel een daling te zien in het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Toch blijft de druk op de ziekenhuizen torenhoog. Dinsdag werd bekend dat in 41 Nederlandse ziekenhuizen, bijna zes op de tien, geen planbare zorg meer verleend. Een week eerder waren dit er nog 25, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat om niet-kritieke behandelingen, zoals bijvoorbeeld knie-, heup- en staaroperaties. R-getal

Vorige week zakte het tot onder de 1, voor het eerst in lange tijd. Dat betekent dat het aantal besmettingen gelijk blijft of heel langzaam daalt. Het reproductiegetal daalde van 0,99 naar 0,95. Dat is het laagste niveau sinds half september, voor het begin van de huidige golf. Het geeft aan dat het coronavirus meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. LEES OOK:

