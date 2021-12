Victoria overleed bij brand in Dongen: ‘Ania kreeg haar niet meer wakker’

De uitslaande brand werd rond vijf uur zaterdagnacht ontdekt (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

De vier Poolse mensen die wisten te ontsnappen aan de fatale brand in een huis in Dongen, slapen er nog altijd slecht van. Dat vertelt Damien Sudomir, zelf ook van Poolse afkomst. Hij heeft contact met de slachtoffers en regelde onderdak voor ze. Bij de brand bleef een vijfde bewoner achter in het huis. Zij overleefde de brand niet.

Tomasz sliep op de eerste verdieping van het huis, net als Ryszard. Tomasz is nu drie jaar in Nederland, hij zou hier het liefst blijven en ooit een huisje kopen als het lukt. Ryszard heeft een gezin met acht kinderen in Polen. Hij werkt hier zodat hij ze daar kan ondersteunen.

"Hij kon alleen maar schreeuwen om iedereen wakker te krijgen."

Die fatale nacht eind november werd Tomasz 's nachts plots wakker, vertelt Damien. "Hij had geen internet op zijn telefoon meer en ging kijken hoe dat kwam. Toen hij de deur van zijn kamer open deed, rook hij de rook en zag hij vuur op de trap." Hij sloeg meteen alarm. Maar Tomasz kon niet meer naar boven of naar beneden. De brand was al te ver verspreid. "Hij kon alleen maar schreeuwen om iedereen wakker te maken. Daarna heeft hij de deur van zijn kamer weer dicht gedaan en de belangrijkste spullen gepakt. Door het raam is hij ontsnapt." Ook Ryszard die op de eerste verdieping sliep, kon door het raam naar buiten komen. De twee vonden elkaar beneden op straat. Net als Oskar, die op de begane grond woonde.

"Victoria was kleurloos, ze ademde niet meer."

De twee vrouwen, Ania en Victoria, sliepen op zolder. Ania wist te ontsnappen, de 29-jarige Victoria bleef achter. Ania heeft nog geprobeerd om haar wakker te maken, vertelt Damien. "Ze heeft geprobeerd om de andere vrouw te reanimeren, ze was bewusteloos", vertelt hij. Maar het lukte niet haar wakker te krijgen. "Ze was kleurloos, ademde al niet meer." Ania moest Victoria laten liggen. "Ze is door het zolderraam naar buiten geklommen en heeft op het dak om hulp geroepen." Buren met een ladder hebben haar naar beneden geholpen. Buiten op straat was de paniek groot. "Iedereen was in paniek, want er was nog iemand binnen", vertelt Damien. "Maar niemand kon het huis in. Het vuur was overal: bij de deur, op de trap." Hulpdiensten kwamen massaal naar de brand, maar ook zij konden Victoria niet redden.

"Ze kunnen niet geloven dat dit is gebeurd."

Ania heeft na de brand drie dagen in het ziekenhuis gelegen. "Haar familie is uit Polen naar Nederland gekomen, om kleding te brengen en wat geld. Ze kon helemaal niets meenemen uit het huis. Al haar bezittingen zijn weg." Nu iets meer dan een week later, zijn de mensen die Damien gesproken heeft nog behoorlijk aangeslagen. "Ze konden goed met elkaar opschieten", vertelt hij. "Ze slapen er slecht van, denken nog elke dag aan wat er is gebeurd." Vooral het feit dat ze Victoria niet konden redden, doet heel veel pijn. "Victoria was heel behulpzaam, ze sprak ook goed Nederlands en hielp de anderen met het vertalen van documenten." En ze kon heel lekker koken, vertellen de achterblijvers. "Ze was heel goed in de keuken. Ze was echt een prima persoon, die dit niet heeft verdiend." Voor Tomasz, Ruyszard en Ania is het nog compleet onwerkelijk. "Ze hebben het idee dat ze in een nachtmerrie leven, ze kunnen niet geloven dat dit is gebeurd."

"Alle herinneringen aan de brand kwamen terug in dat huis."

Ondertussen zijn ze wel weer aan het werk, zo goed en kwaad als het gaat. "Ryszard werkt bij een Pools bedrijf als stukadoor en Tomasz werkt bij een pindakaasbedrijf in de productielijn." Ze hebben vervangende woonruimte gekregen na de verwoestende brand in Dongen. "Maar daar voelden ze zich niet veilig", vertelt Damien. "Alle herinneringen aan de brand kwamen terug in dat huis." Hun familie ziet graag dat ze terugkomen naar Polen. "Ze durfden het eerst niet eens aan hun families te vertellen over wat er was gebeurd. Ze willen hen niet bezorgd maken." Nu verblijven in ieder geval twee van de vier in een hotel voor arbeidsmigranten in Waalwijk. Dat heeft Damien geregeld. Via via kwam hij met de slachtoffers in contact. En via zijn werkgever kon Damien tijdelijke woonruimte voor ze organiseren. "Ze hebben me wel duizend keer bedankt", vertelt hij. "Ik ben vooral blij dat ik wat voor ze kan doen. Er wordt zoveel slechts gezegd over arbeidsmigranten. Maar na alles wat ze hebben meegemaakt, ben ik blij dat ze hulp en steun krijgen." De overbuurman redde Ania van het dak:

