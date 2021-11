Duizenden euro's ingezameld voor slachtoffers van fatale brand in Dongen

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Voor de slachtoffers van de brand zaterdagnacht in de Kardinaal van Rossumstraat in Dongen, zijn twee doneeracties gestart. Bij de brand kwam een 29-jarige vrouw uit Polen om het leven en raakte een andere vrouw (22) zwaargewond.

De slachtoffers woonden in het rechterdeel van de twee-onder-een-kapwoning. In het linkerdeel woont een jong gezin met een baby van drie maanden. Ook hun huis liep door de brand flinke schade op. Voor de slachtoffers zijn nu twee doneeracties gestart.

"Mensen leven hier echt met elkaar mee."

"Dit is Dongen", vertelt Susan van Vorstenbosch, zij zette de actie op voor de vijf mensen uit Polen die in het huis woonden waar de brand begon. "Dongen is wel zo. We doen dingen samen. Mensen leven hier echt met elkaar mee." Haar actie leverde binnen 24 uur al bijna vierduizend euro op. Ze kent de Poolse mensen die er woonden niet persoonlijk, maar vond dat zij ook steun verdienen. "Voor het gezin ernaast was al een doneeractie. Hartstikke fijn natuurlijk, maar in het andere huis woonden ook vijf mensen, waarvan iemand is overleden. Zij verdienen ook aandacht en donaties en hulp."

"We zagen meteen op het nieuws hoe heftig het was."

Dat hoeft Dongen zich maar een keer te laten zeggen, zo blijkt. "Iedereen is heel positief, mensen vinden het een goede actie." De nacht van de brand kan Susan zich nog goed herinneren. Ze woont zelf maar een paar straten verderop. "Ik werd wakker van de brandweer, zat rechtop in bed", herinnert ze zich. "De volgende dag zagen we meteen op het nieuws hoe heftig het was. Er werd iemand vermist, waren mensen gewond." Die bewuste nacht kan Megan van der Weele zich ook nog helder voor de geest halen. Haar vriend is de tweelingbroer van de vader van het jonge gezin dat in het aangrenzende huis woont. "We hoorden sirenes en zagen rook in de straat." Megan zocht direct contact met haar zwager en schoonzus.

"Ze hebben het gevoel dat ze door een hel gaan."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.