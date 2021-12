Vuurwerkrellen Roosendaal: vooral boetes voor onruststokers

Bijna alle onruststokers die meededen aan de vuurwerkrellen eind november in Roosendaal, hebben hun straf te horen gekregen. De meeste betrokken jongeren hebben een boete gekregen. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

In totaal werden 22 verdachten opgepakt. Meer dan de helft was minderjarig, de jongste verdachte is dertien. De meeste relschoppers hebben inmiddels hun straf te horen gekregen. Veertien personen kregen een boete voor onder andere het verstoren van de openbare orde of samenscholing.

Opruiing

Een verdachte is voor een taakstraf doorverwezen naar Bureau Halt. Een andere minderjarige moet zich nog verantwoorden voor de rechter voor opruiing. Tegen drie verdachten loopt nog een onderzoek op verdenking van brandstichting. De zaak tegen drie personen is geseponeerd.

Eind november bestookten jongeren een deel van de stad met zwaar vuurwerk. Een basisschool in de wijk Langdonk en een kinderdagverblijf in de wijk Tolberg raakten door brand zwaar beschadigd. Bij een andere school werden de ruiten met stoeptegels ingegooid. Ook een bestelbus ging in vlammen op. De ME moest eraan te pas komen om de rust te herstellen.

Aanpak overlast gaat door

In de aanloop naar de jaarwisseling zetten de gemeente en politie en justitie samen in op het inperken van de overlast. Er worden extra medewerkers ingezet voor controles en grotere onderzoeken naar vuurwerkhandelaren. Bepaalde wijken worden in de gaten gehouden met drones, zodat er bij ongeregeldheden snel en streng opgetreden kan worden. De laatste twee weekenden is het relatief rustig in de stad.

Wel heeft de politie woensdagavond in de Sportstraat in Roosendaal 46 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om zo'n honderd cobra’s. Het politie kwam de partij zwaar knalvuurwerk op het spoor dankzij anonieme tips. De bewoner was niet thuis en moet zich op een later moment bij de politie verantwoorden.

