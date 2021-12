Groepsverkrachting Den Bosch: slachtoffer vluchtte land uit na bedreigingen

Een van de meisjes die twee jaar geleden slachtoffer waren van een vermeende groepsverkrachting in Den Bosch, heeft korte tijd in het buitenland gewoond. Dit vanwege 'bedreigingen en verwijten' van familie en vrienden van de verdachten. Het meisje, destijds 15 jaar, gaf vrijdag een emotionele verklaring voor de rechtbank van Den Bosch.

"Ik ben in één avond van een spontaan en vrolijke meid naar een bang en somber meisje gegaan", vertelde een van de meisjes zichtbaar emotioneel. Ze zegt nog dagelijks last te hebben van die bewuste avond in 2019. "De jongens zijn over mijn grens gegaan. Ze zagen me als een object zonder gevoel. Na die avond voelde ik me vies en gebruikt", zo vertelde ze.



Over de reacties uit haar omgeving zei ze: "Ik werd vanaf dat moment gezien als het meisje dat wat had meegemaakt. Ik werd uitgelachen, voor vriendinnen was ik lucht geworden."

Daarnaast waren er ook zorgen over haar veiligheid. "Ik werd dagelijks bedreigd door vrienden en familie van de jongens. Toen de jongens opgepakt werden, moesten we zelfs weg uit Nederland voor onze veiligheid." Het was al bekend dat in de periode na de aanhouding enkele personen een gebiedsverbod hebben kregen.

'Vieze teringlijers!'

In haar verklaring richtte ze zich ook tot de verdachten: "Tegen hen wil ik zeggen: vieze teringlijers! Ik hoop dat ze ooit een dochtertje krijgen en misschien tot inkeer komen."

Tot slot gaf ze aan graag verder te willen met haar leven: "Ik ben heel blij dat ik dit eindelijk kan afsluiten. Ik wil weer leven. Ik wil weer volledig eigenaar zijn van mijn eigen lichaam, gedachtes en gevoelens."

Ook de vader van het slachtoffer kwam aan het woord: "We hebben onze dochter altijd willen beschermen, iets wat nu niet gelukt is", zo vertelde hij. Hij gaf aan op enig moment naar verdachte Boy M. gereden te zijn. "Gelukkig was de politie net op tijd in de buurt van het autobedrijf van Boy. Maar wat zou je zelf doen als je kind het zou overkomen?"

Ook hij hoopt de zaak af te kunnen sluiten. "Ik troost me met de gedachte dat de verdachten nu bekend zijn in de media."

Vijf van de zes verdachten verschenen voor de rechter op verdenking van het verkrachten van twee meisjes van allebei 15 jaar. De andere verdachte, Boy M. was woensdag al aan de beurt.

LEES OOK: Groepsverkrachting in Den Bosch: zaak na twee jaar voor de rechter