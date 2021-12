Hoofdverdachte opgepakt voor neerschieten 17-jarige Eindhovenaar

De politie in de straat, op de ochtend na de schietpartij (foto: Eva de Schipper). vergroot

Een 23-jarige Eindhovenaar is zaterdagavond aangehouden in verband met de schietpartij op de Locomotiefstraat in Eindhoven waarbij donderdagnacht een 17-jarige jongen zwaargewond raakte. De man werd door een arrestatieteam aangehouden in Enschede. Deze man is de hoofdverdachte, laat de politie weten.

Snel na de schietpartij werden al zes verdachten aangehouden, onder wie het 17-jarige slachtoffer. Zij zijn na verhoor in vrijheid gesteld. "Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd", laat een politiewoordvoerder weten. Buiten levensgevaar

Bij de schietpartij raakte naast de 17-jarige jongen ook een 18-jarige man, eveneens een Eindhovenaar, gewond. Zij zijn beiden buiten levensgevaar. In het huis van het 18-jarige slachtoffer werden vuurwapens ontdekt. Na deze ontdekking is hij opnieuw aangehouden. Aanleiding nog altijd onderwerp van onderzoek

De aanleiding voor de schietpartij is volgens de politie nog altijd onderwerp van onderzoek. Mensen die getuige zijn geweest van de schietpartij, een auto hebben gezien rond dat tijdstip of camerabeelden hebben van deze buurt rond dat tijdstip wordt gevraagd dit met de politie te delen. Burgemeester John Jorritsma heeft het huis aan de Locomotiefstraat waar de 17-jarige jongen donderdagnacht werd neergeschoten voor zeker een maand gesloten. LEES OOK: Huis waar 17-jarige jongen werd neergeschoten gaat gedwongen op slot Zes aanhoudingen na schietpartij Eindhoven, jongen (17) zwaargewond Slachtoffer schietpartij bonkt op raam huis buurtbewoners: 'Ik ga dood!' Buurman schrikt van schietpartij in Eindhoven: 'Bizar, recht voor je deur!' Een ooggetuige vertelde op de ochtend na de schietpartij hoe het slachtoffer op het raam van haar huis bonkte:

De beelden van donderdagnacht, toen de schietpartij in Eindhoven plaatsvond:

