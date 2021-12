Van trouwfilm tot urn: deze dingen doken op in kringloopwinkels

Onlangs vond iemand in een Tilburgse kringloopwinkel een wel heel bijzondere foto: een echo van baby, met daarbij de vraag 'wil jij mijn peettante zijn?' Dat is opmerkelijk. Wie goed snuffelt tussen de spullen, komt in de Brabantse kringloopwinkels nog wel meer opmerkelijke zaken tegen. Een greep uit het rijke archief van Omroep Brabant.

Er zat namelijk niet zomaar een dvd-schijfje in, maar een dvd met een trouwfilm uit 2005. “Echt alles van de hele dag stond erop, maar van al het volk dat er rondliep herkende ik niemand. Wel dacht ik een stukje van het 'kapelleke' in Eersel te herkennen en dat bracht me op het idee om een bericht in de lokale krant PC55 te plaatsen”, vertelde Frans. En zo geschiedde.

Een trouwfilm Een kapotte dvd-speler uit Eersel die terechtkomt in Bladel, via de kringloop. Het is niet zo opvallend als het lijkt, zegt ook Frans van Eeden, een van de 'Mannen van Metaal' uit Bladel. Voor een habbekrats repareert hij elektrische apparaten. Maar deze specifieke dvd-speler, die hij op 11 oktober in 2018 vond, was absoluut bijzonder.

Een volle urn

Bij Kringloopwinkel Karoesell in Eindhoven keken ze in 2017 even vreemd op: er werd een gevulde urn afgeleverd. Niet bepaald een alledaags object. Maar wie hem heeft achtergelaten was niet duidelijk. Manager Dirk Dillesen wilde graag weten wie de urn heeft achtergelaten.

"Ik vermoed dat het per ongeluk is gebeurd. Het zat tussen potten, pannen en ander klein goed in een doos." Op de urn staat de naam 'Daisy' en het jaartal 2009. Het is overigens onduidelijk of de afkomst of eigenaar nog gevonden is.

LEES OOK: Van wie is deze urn? Kringloopwinkel Karoesell zoekt de eigenaar

Een fotorolletje

Steven van Pelt uit Zevenbergschen kocht in mei van dit jaar in de kringloopwinkel in Langeweg een oude fotocamera met een rolletje erin. Daarna was hij vastberaden om het gezin te vinden dat op de foto’s staat. Van het rolletje in de camera liet hij zeven foto’s ontwikkelen. En jawel, hij kreeg eindelijk antwoord. Het blijkt te gaan om het gezin van Gert de Haas uit het Gelderse dorp Maurik.

De foto's waren gemaakt bij het koetshuis van Kasteel Soelen in het Gelderse dorp Zoelen in de Betuwe. Het gezin woonde daar niet zelf.

LEES OOK: Raadsel rond fotorolletje opgelost: gezin op oude foto's is gevonden