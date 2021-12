Maarten van der Weijden gaat voor Elfstedentriatlon

Maarten van der Weijden (foto: ANP). vergroot

Maarten van der Weijden uit Waspik gaat in juni 2023 achtereenvolgens 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen én 200 kilometer lopen. De topzwemmer is al ruim twee jaar aan het trainen. Deze Elfstedentriatlon is dus nog extremer dan de veelgeprezen tocht der tochten die hij in 2019 zwom.

De Olympisch kampioen wil met deze uitdaging opnieuw geld ophalen voor kankeronderzoek. Hij maakte het maandagavond bekend tijdens het slot van zijn virtuele zwemtocht. In een zwembad in Dokkum zwom hij de afgelopen dagen letterlijk tegen de stroom in. Daarbij haalde hij 80.000 euro op, veel meer dan het streefbedrag van 35.000 euro. "Nu was het fantastisch om de Elfstedentocht virtueel te zwemmen, in een lekker warm zwembad. Maar ja, de echte Elfstedentocht is natuurlijk wel wat anders", verklaarde de zwemmer tegen Omrop Fryslân. Steeds gekker

"Ik ben gaan fietsen en lopen toen zwemmen met corona lastiger was", vertelt Maarten. "Zo ontstond het idee om alles te combineren en voor deze uitdaging te gaan. Ik zal immers steeds gekkere dingen moeten doen in de hoop dat mensen mij en mijn doel opnieuw willen steunen." Voor de Elfstedentriatlon nodigt Maarten iedereen uit om met hem mee te doen. “Het leuke aan drie verschillende sporten beoefenen is dat er veel mensen met mij mee kunnen zwemmen, fietsen en lopen. Zo kunnen we met zijn allen zoveel mogelijk geld inzamelen voor al die mensen die van dichtbij met kanker te maken krijgen”, aldus Van der Weijden. De zwemmer uit Waspik zwom in juni 2019 de 200 kilometer lange Elfstedentocht. Het jaar daarvoor mislukte een poging. De Olympisch kampioen stopte toen bij 163 kilometer. In totaal haalde hij met zijn twee Elfstedenzwemtochten al ruim twaalf miljoen euro op voor de Maarten van der Weijden Foundation. LEES OOK: Maarten van der Weijden zwemt binnen één dag 40.000 euro bij elkaar Maarten van der Weijden weet van geen ophouden en komt met nieuwe uitdaging Maarten van der Weijden zwemt 32 uur tegen de stroom in: een wereldrecord

