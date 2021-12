112-nieuws: auto schiet door storing op handrem en knalt op busje

De auto zou plots op de handrem zijn gegaan (foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

10.48 Gestolen graafmachine en meer gevonden Wachten op privacy instellingen...

10.08 Auto knalt op bestelbus door stroring handrem Op de N267 tussen Heusden en Drunen is een auto op een bestelbus gereden. Volgens onze correspondent schoot de auto door een storing plotseling op de elektronische handrem. De automobilist moest voor controle mee naar het ziekenhuis. De berging van de bestelbus had nog wat voeten in aarde. Er waren twee bergingsvoertuigen nodig om de bus uit de sloot naast de weg te trekken. Twee bergers moesten het busje uit de sloot trekken (foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision) vergroot

09.11 Brommerrijder zwaargewond

Een man of jongen op een brommer werd dinsdagochtend aangereden in hapert en raakte daarbij zwaargewond. Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: Brommerrijder zwaargewond naar ziekenhuis na botsing

08.14 Vrachtwagen schiet van talud langs A50 Een vrachtwagen is dinsdag van de A50 geschoten en in het talud terechtgekomen. Het zorgde voor een flinke file. De vrachtwagen schoot van het talud (foto: Gabor Heeres). vergroot LEES OOK: Vrachtwagen belandt in sloot langs A50

03.30 Bestelbus in brand gestoken In Boxtel aan de Chopinstraat is een bestelbus in brand gestoken. Het gaat om een bus van kringloopwinkel Spullukus. Het vuur was zo heftig dat bewoners van twee huizen uit voorzorg hun huis uit moesten. De melding van de brand kwam rond halfvier. Foto: Sander van Gils / SQ Vision. vergroot In een Burgernetmelding liet de politie later weten verder onderzoek te doen 'naar aanleiding van brandstichting'. De politie vraagt getuigen zich te melden. LEES OOK: Bestelbus kringloopwinkel in brand gestoken, huizen uit voorzorg ontruimd Wachten op privacy instellingen...

22.05 Arrestatieteam valt huis binnen in Best, man opgepakt Een arrestatieteam (AT) is maandagavond een huis binnengevallen aan de Speldenmaker in Best. Een man is daarbij aangehouden. Het gaat om de bewoner van het huis. "Hij vertoonde verward gedrag en vormde een mogelijk gevaar voor zichzelf én anderen", laat de politie weten. Het AT werd bij de actie ondersteund door onderhandelaars en verschillende eenheden van de politie. Wachten op privacy instellingen... De onderhandelaars van de politie probeerden contact met de man te leggen en het arrestatieteam haalde de man uiteindelijk iets na halfnegen uit zijn huis. Hij krijgt de benodigde zorg. Volgens buurtbewoners zou de man ook vuurwapengevaarlijk zijn. foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties vergroot LEES OOK: Arrestatieteam valt huis binnen in Best, man opgepakt

