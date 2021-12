112-nieuws: zwaargewonde na ongeval • kerstboom gestolen uit seniorenflat

Het ongeval op de A27 (Foto: Mathijs Bertens/SQ Vision). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

1100 kilo vuurwerk gevonden in bestelbusje.

Automobilist zwaargewond na ongeval op A27.

Kerstboom gestolen uit seniorenflat.

Gestolen graafmachine gevonden.

22.50 Dit liveblog is afgesloten

22.00 Automobilist zwaargewond na ongeval op A27 Op de A27 bij de afrit Oosterhout Zuid, gezien vanaf Hooipolder richting Breda, is vanavond bij een eenzijdig ongeval rond 21.00 uur een 24-jarige automobilist zwaargewond geraakt. Hij is frontaal tegen een wegobstakel gereden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Foto: Mathijs Bertens/SQ Vision. vergroot

21.50 Kleine brand in Boxtel op grasveldje De brandweer heeft dinsdagavond een kleine brand geblust in Boxtel. Bewoners van de Keizerstraat zagen rond negen uur hoe er een op een stukje gras een doos met afval in brand stond. De brand ontstond in Boxtel (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot Het vuur was snel gedoofd. Volgens onze correspondent is het niet de eerste brand op dat grasveldje. Op zeven november zou er op dezelfde plek een kast in brand hebben gestaan.

17.55 Vandaag grote controle in Uden In Uden wordt vandaag een grote verkeerscontrole gehouden tegen ondermijnende criminaliteit. Dat meldt de politie. Maandag gebeurde dat al in Cuijk. Dat resultaten worden woensdag bekendgemaakt. Wachten op privacy instellingen...

16.19 Kerstboom gestolen uit flat: 'Spoor van ballen en slingers bleef achter' Een brutale dief nam dit weekend een compleet versierde kerstboom mee uit een seniorenflat in Bergeijk. Het was een enorme klap voor de bewoners op leeftijd. "Een spoor van ballen en slingers bleef achter", vertelt Greet Burgmans.

16.15 1100 kilo vuurwerk gevonden in busje bij controle Bij een grote controle tegen ondermijning in Cuijk zijn maandag duizenden voertuigen gecontroleerd. Het ging om een gezamenlijke actie van de gemeenten Boxmeer en Cuijk, de douane, openbaar ministerie en de politie. Er werden mensen aangehouden onder meer voor rijden onder invloed en softdrugsbezit. Eén automobilist vervoerde ruim 1100 kilo vuurwerk. Dat is in beslag genomen. Wachten op privacy instellingen...

16.00 Levensgevaarlijke drugstrucks in woonwijk: cel- en taakstraf Een van de mannen die achter twee 'drugstrucks' in een Eindhovense woonwijk zaten, moet vier maanden de cel in. Zijn kompaan moet een werkstraf van 240 uur uitvoeren.

14.56 N59 dicht na ongeluk, meldt Rijkswaterstaat Wachten op privacy instellingen...

13.07 Fietser naar ziekenhuis na botsing Een fietser is door een auto aangereden op de kruising Markendaalseweg en Van Coothplein in Breda. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het precies met haar gaat is nog onbekend. Een traumahelikopter werd in eerste instantie ook opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk toch niet te komen. Wachten op privacy instellingen...

12.20 Lucht voor de brandweer in Brabant-Noord Wachten op privacy instellingen...

10.48 Gestolen graafmachine en meer gevonden Wachten op privacy instellingen...

10.08 Auto knalt op bestelbus door storing handrem Op de N267 tussen Heusden en Drunen is een auto op een bestelbus gereden. Volgens onze correspondent schoot de auto door een storing plotseling op de elektronische handrem. De automobilist moest voor controle mee naar het ziekenhuis. De berging van de bestelbus had nog wat voeten in aarde. Er waren twee bergingsvoertuigen nodig om de bus uit de sloot naast de weg te trekken. Twee bergers moesten het busje uit de sloot trekken (foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision) vergroot

09.11 Brommerrijder zwaargewond

Een man of jongen op een brommer werd dinsdagochtend aangereden in hapert en raakte daarbij zwaargewond. Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: Brommerrijder zwaargewond naar ziekenhuis na botsing

08.14 Vrachtwagen schiet van talud langs A50 Een vrachtwagen is dinsdag van de A50 geschoten en in het talud terechtgekomen. Het zorgde voor een flinke file. De vrachtwagen schoot van het talud (foto: Gabor Heeres). vergroot LEES OOK: Vrachtwagen belandt in sloot langs A50

03.30 Bestelbus in brand gestoken In Boxtel aan de Chopinstraat is een bestelbus in brand gestoken. Het gaat om een bus van kringloopwinkel Spullukus. Het vuur was zo heftig dat bewoners van twee huizen uit voorzorg hun huis uit moesten. De melding van de brand kwam rond halfvier. Foto: Sander van Gils / SQ Vision. vergroot In een Burgernetmelding liet de politie later weten verder onderzoek te doen 'naar aanleiding van brandstichting'. De politie vraagt getuigen zich te melden. LEES OOK: Bestelbus kringloopwinkel in brand gestoken, huizen uit voorzorg ontruimd Wachten op privacy instellingen...

22.05 Arrestatieteam valt huis binnen in Best, man opgepakt Een arrestatieteam (AT) is maandagavond een huis binnengevallen aan de Speldenmaker in Best. Een man is daarbij aangehouden. Het gaat om de bewoner van het huis. "Hij vertoonde verward gedrag en vormde een mogelijk gevaar voor zichzelf én anderen", laat de politie weten. Het AT werd bij de actie ondersteund door onderhandelaars en verschillende eenheden van de politie. Wachten op privacy instellingen... De onderhandelaars van de politie probeerden contact met de man te leggen en het arrestatieteam haalde de man uiteindelijk iets na halfnegen uit zijn huis. Hij krijgt de benodigde zorg. Volgens buurtbewoners zou de man ook vuurwapengevaarlijk zijn. foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties vergroot LEES OOK: Arrestatieteam valt huis binnen in Best, man opgepakt

