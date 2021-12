Arrestatie na reeks aanslagen en bedreiging van Bredase zakenman en familie

Een 28-jarige man uit Amsterdam is dinsdag opgepakt voor het plaatsen van een handgranaat bij een bandenbedrijf in Breda. Het was onderdeel van een reeks gewelddadige incidenten, die gericht lijken op een Bredanaar van 40 en zijn familie. Hij werd eerder ook beschoten voor zijn huis.

In deze zaak zijn tot nu toe al zeker vier mensen opgepakt. Maar het is voor het eerst dat er iemand is gepakt voor het leggen van een handgranaat.

Bandenbedrijf

De Amsterdammer wordt ervan verdacht dat hij in zaterdagavond 29 mei dit jaar een granaat zou hebben neergelegd bij het bandenbedrijf van het slachtoffer aan de Kleine Krogt in Breda. Een bewakingscamera filmde die nacht in de straat een onbekende man op een fiets die mogelijk meer weet. Of dat de Amsterdammer was is niet bekend gemaakt.

De reeks bedreigingen begon op 18 oktober 2020, toen de Bredase zakenman met een tas vol boodschappen naar zijn huis in de Bruno Renardstraat liep. Toen hij naar zijn sleutels pakte, dook een man met bivakmuts op die hem drie keer beschoot. De deurbel filmde de mislukte aanslag. De Bredanaar bleef ongedeerd. De politie spoorde de vermoedelijke schutter op. Deze Alpay B. uit Zaanstad is onlangs veroordeeld tot zeven jaar cel.

Granaat en bedreiging familie

Maar er gebeurde veel meer:

In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober 2020 werden een handgranaat en enkele patronen gevonden bij een bakkerij Boulangerie Parijs aan de Baliëndijk.

In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 2021 lagen er een kneedbom en enkele kogelhulzen bij een bandenbedrijf aan de Kleine Krogt in Breda. De Bredase zakenman en zijn familie hebben belangen in beide bedrijven.

Op donderdag 25 februari 2021 kwamen In Oudenbosch drie mannen langs bij een broer en schoonzus van de 40-jarige Bredanaar. Ze eisten geld en anders zouden er ernstige consequenties volgen. Hiervoor werden drie mannen opgepakt. Hun rechtszaak loopt nog. Ze zijn intussen wel vrij.

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei 2021 meldde een anonieme beller 's nachts bij de politie dat er opnieuw een explosief tegen de bakkerij geplaatst was aan de Baliëndijk in Breda. Het ging om een granaat.

Het weekend daarna was er een melding van een explosief bij het bandenbedrijf aan de Kleine Krogt. Er werd inderdaad een handgranaat gevonden. De Amsterdammer die dinsdag werd opgepakt, zou daarmee te maken hebben.

Daarna stopten de incidenten voor zover bekend.

Video en audio

De politie heeft camerabeelden en telefoonopnames van wat er bij de bakkerij en de bandenfirma gebeurde. Op bewakingsbeelden is steeds een fietser te zien die wat achterlaat. Nadat er granaten werden gelegd kwamen er meerdere opvallende telefoontjes binnen via de 112-meldkamer.

Zo belde er op 29 mei om half twaalf 's avonds iemand anoniem dat er wat aan de hand was op de Kleine Krogt. Toen lag er een granaat. Daarvoor is dinsdag een man opgepakt. Of hij de beller was of de bewuste fietser is onbekend.

Ruzie

Alles zou te maken hebben met een ruzie in de onderwereld. De Bredanaar of zijn broer in Oudenbosch zouden geld schuldig zijn aan iemand. Maar om hoeveel dat gaat is onduidelijk. Het OM zegt dat het ook niet precies weet waar het om draait.

Bureau Brabant besteedde in september aandacht aan deze zaak: