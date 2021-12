Seksuele uitbuiting: Tarik G. en 7 anderen horen vandaag hun straf

Hoofdverdachte Tarik G. (27) uit Heeswijk-Dinther kon goed verdienen aan zes jonge vrouwen in de prostitutie. Hij wist dat die prostitutie illegaal was, maar volgens hem wilden de vrouwen het zelf. Woensdagmiddag hoort hij, net als zijn broertje en zijn ex-vriendin, of hij de cel in moet. Ook de mannen die de vrouwen naar hun klanten brachten en daar goed geld aan verdienden, horen dan hun straf.

Justitie eiste in november zes jaar cel tegen Tarik G. Tot zijn verbijstering, want hij zegt dat de vrouwen allemaal vrijwillig in de prostitutie werkten. Hij hielp alleen een handje met het regelen van afspraken. Ook gaf hij de vrouwen een plek om te wonen. Niks mis mee, vindt hij zelf.

Kwetsbare vrouwen

Het Openbaar Ministerie hamert erop dat het hier om kwetsbare vrouwen gaat met een verleden van misbruik, zonder dak boven hun hoofd en zonder vangnet. Hoe vrijwillig is deze keuze geweest? En hoe makkelijk kan je ermee stoppen als je dan dat weinige wat je nog hebt, een dak en eten, weer kwijtraakt?

Daarom gaat het Openbaar Ministerie niet alleen achter de hoofdverdachte aan, maar ook achter de chauffeurs. Vijf jonge mannen. Drie vrienden van Tarik G. en twee mannen die zich later bij hem meldden om wat bij te kunnen verdienen. Hij kon wel wat hulp gebruiken.

Op de vlucht

Toen justitie eind 2019 lucht kreeg van van zijn werkzaamheden sloeg Tarik G. op de vlucht naar Duitsland. Naar eigen zeggen omdat hij werd beschuldigd van mensenhandel, maar hij ging wel door met die werkzaamheden. Althans, daar schakelde hij dus de hulp van de chauffeurs voor in. Tarik G. werd uiteindelijk half december 2019 alsnog opgepakt en zit sindsdien vast.

"De chauffeurs zijn een onmisbare schakel geweest. Zonder hen konden de vrouwen hun diensten niet aanbieden. Ze hebben moeten weten dat de prostituees werden uitgebuit en daar hebben zij geld aan verdiend", zegt de officier. "Ze verdienen een straf die recht doet aan de ernst van de feiten."

14-jarig meisje

Dat geldt volgens het OM ook voor Mehrat R. Deze vriend van Tarik G. werkte voor hem als chauffeur. Het aandeel van Mehrat R. in deze rechtszaak werd op het laatste moment uitgesteld. Waar hij wél voor terecht stond was het misbruik van een meisje dat toen nog maar 14 jaar oud was. Hij nam haar in juni 2019 mee uit een jeugdinstelling. Mehrat R. heeft haar dagenlang misbruikt in zijn huis in Heeswijk-Dinther om haar vervolgens 'gewoon' op de trein te zetten.

Zelf zegt hij dat hij spijt heeft van zijn dagen met het meisje. "Het heeft mijn hele leven in puin gegooid", zei hij daarover. Hij wist niet dat ze 14 was en de seks was geheel vrijwillig, stelt hij.

"Het is verontrustend hoe weinig vrouwen waard zijn in de ogen van de verdachte." zei het Openbaar Ministerie erover en eiste 2,5 jaar cel. Het is woensdag middag aan de rechter of Mehrat R. ook daadwerkelijk zo lang de cel in gaat.

