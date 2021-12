Puppyhandelaar in Diessen moet stoppen, gemeente dreigt met dwangsom

Archieffoto vergroot

Puppyhandelaar De Meiboom in Diessen moet op last van de gemeente Hilvarenbeek binnen drie maanden stoppen met de handel in jonge hondjes. Volgens de gemeente zijn de activiteiten in strijd met het bestemmingsplan. Mocht de puppyhandel aan de Molenstraat toch doorgaan, dan legt de gemeente een dwangsom op van 8800 euro per week.

Dierenrechtenorganisatie House of Animals legde eerder een handhavingsverzoek neer bij de gemeente, die daarop in de kwestie dook. Uitsluitend gehandeld in hondjes

Een hondenpension, -fokkerij of -kennel is volgens de gemeente alleen toegestaan als agrarische neventak. Uit onderzoek blijkt dat hiervan geen sprake is, want er wordt bij De Meiboom uitsluitend gehandeld in hondjes die ergens anders vandaan komen. De dwangsom kan oplopen tot 52.800 euro. 'Fraude met paspoortjes'

De puppyhandelaar kwam de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws. Zo zou er onder meer gefraudeerd worden met paspoortjes van hondjes uit het buitenland. In 2015 deden de politie, Dierenbescherming en de gemeente al een inval bij de handelaar aan de Molenstraat. Er werden zestig dieren in beslag genomen, veel hondjes waren ziek. Volgens House of Animals waren er eerder op Marktplaats gemiddeld 25 advertenties onder 25 verschillende accountnamen die allemaal terug te leiden zijn naar de Meiboom.

Marktplaatsadvertenties van de pups (Beeld: House of Animals) vergroot

