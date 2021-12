Restaurants onmiddellijk dicht door lockdown: 'Dit is een mokerslag'

Het kabinet heeft een harde lockdown aangekondigd die vanaf zondagochtend 5 uur ingaat. Zeker tot 14 januari moeten de horeca, theaters, bioscopen en niet-essentiële winkels de deuren sluiten. Het is een mokerslag voor restaurant Tante Pietje in Den Bosch, zo net voor de kerstdagen.

De verslagenheid bij het personeel van Tante Pietje is groot. "Aan de ene kant zagen we het natuurlijk aankomen, maar ik had zeker niet verwacht dat de lockdown onmiddellijk zou ingaan", zegt Björn Geerts. een van de medewerkers van het restaurant.

"We hadden gehoopt mooie lunches te kunnen serveren, maar het is opnieuw klaar. Ook zitten we met een grote voorraad producten die we niet meer kunnen invriezen. Het is opnieuw een flinke tegenvaller."

Bij het restaurant wordt wederom een take away-service opgezet, zodat het eten opgehaald kan worden. "Het is een pleister op een grote wond. We kunnen de gasten in ieder geval nog een mooi bordje eten voorschotelen met de feestdagen", aldus Björn.

"Ik hoop dat de situatie met de boosterprik de komende weken verbetert, en dat we op 14 januari weer open kunnen."

