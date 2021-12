Horecabaas somber over sluiting: 'Mentaal staan we op instorten'

Johan de Vos. vergroot

Normaal klinkt horecabaas Johan de Vos uit Breda strijdbaar, nu lijkt het vuur uit zijn woorden verdwenen. Hij is somber na de harde lockdown die zaterdagavond werd aangekondigd door het kabinet. Alle horeca moet tot 14 januari dicht. "Dit is de zoveelste klap, net in hét seizoen voor restaurants. Dat doet mentaal wat met de gesteldheid van veel ondernemers."

De eigenaar van Boerke Verschuren ziet de bui wederom hangen. "Iedereen had zijn zaak ingericht voor de kerstdagen, compleet met enorme voorraden. Als je dan te horen krijgt dat het zekere voor het onzekere wordt genomen, terwijl nog volslagen onduidelijk is hoe alles gaat lopen, dan is dat een grote mentale sloophamer", zegt hij. "Deze maatregelen zijn desastreus te noemen. Tot vijf uur open was al geen feest, maar dan kun je in ieder geval proberen er nog iets van te maken", aldus De Vos. "Maar op basis van 'we weten het niet, dus we doen het maar' zulke vergaande beslissingen nemen, dat doet wat met de gesteldheid van veel ondernemers", aldus een sombere De Vos.

"Na twee jaar word ik er echt een beetje gallisch van."

Wat net als vorig jaar ontbreekt, is een stukje perspectief, vindt hij. "Niemand weet wanneer we iets merken van de effecten van deze maatregelen. Na twee jaar word ik er echt een beetje gallisch van." "We komen nu op een punt waarbij je je zorgen moet maken of iemand het mentaal nog wel trekt. Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren, maar die signalen zijn er wel."

"Er zit nul vooruitgang in, en dat is handelen op de wet van onvermogen."

De maatregelen gelden tot 14 januari, maar De Vos denkt niet dat er dan al licht aan de horizon is. "Nee hoor. Ik denk eerder aan april. Want we leren niks en we zien wel waar het schip strandt. Normaal zou je zeggen, we zijn al twee jaar bezig en er zou een stijgende lijn te zien moeten zijn. Maar er zit nul vooruitgang in, en dat is handelen op de wet van onvermogen." LEES OOK: Kabinet kondigt harde lockdown aan tot en met 14 januari Harde winterlockdown: dit zijn de nieuwe maatregelen Restaurants onmiddellijk dicht door lockdown: 'Dit is een mokerslag'

