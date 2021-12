Ruim 180 tips in coldcase zaak Wies Hensen, nog geen gouden tip

Wies Hensen (foto: politie). vergroot

De politie heeft ruim 180 tips binnengekregen over de onopgeloste moord op Wies Hensen uit Budel in 1989. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend. De politie startte in augustus een publiciteitscampagne om de zaak na 32 jaar opnieuw onder de aandacht te brengen. Ondanks alle tips is de zaak volgens de politie 'helaas nog niet opgelost'.

De 32-jarige vrouw uit Budel verdween op 29 augustus 1989 nadat ze op de kermis in haar woonplaats was geweest. Hensen werd een dag later dood gevonden, maar een dader is nooit gevonden. De politie vroeg in de afgelopen maanden met moderne technieken aandacht voor de moordzaak. Zo stond er een mobiel politielab op de kermis in Budel. Ook werd met een speciale podcast aandacht aan de zaak besteed. Tipgevers

Na deze publiciteitscampagne zijn de binnengekomen tips bekeken en beoordeeld. Soms betrof het tips die in het verleden al door de recherche waren uitgezocht. Uiteindelijk zijn er veertig tips geselecteerd waarvan de politie met de tipgevers heeft gesproken of nog gaat spreken. Gouden tip

“Uit deze gesprekken hebben we ondertussen interessante informatie gehaald, die we de komende tijd nader gaan onderzoeken. De tijd zal leren wat dit allemaal gaat opleveren", zegt de teamleider van het onderzoeksteam. Over een gouden tip en of het gevonden DNA-spoor het onderzoek al verder heeft gebracht, kan hij niets zeggen. Een team van 14 rechercheurs gaat verder met het onderzoek naar de moord op Wies Hensen.

