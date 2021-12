112-nieuws: onderzoek naar vuurwerk Werkendam • problemen op A50

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen om onderzoek te doen bij het huis in Werkendam (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

Liveblog

06.18 Vrachtwagen kantelt, A50 dicht Op de A50 bij knooppunt Ekkersweijer is woensdagochtend een vrachtwagen die varkens vervoerde gekanteld. De weg van Nijmegen richting het zuiden is afgesloten tussen Sint-Oedenrode en knooppunt Ekkersweijer. Omrijden kan via Den Bosch over de A59 en de A2. Wachten op privacy instellingen...

05.45 Problemen op spoor Den Bosch-Tilburg Tussen Den Bosch en Tilburg rijden sinds halfzes woensdagochtend geen treinen vanwege een defecte trein op het spoor. De NS houdt er rekening mee dat de problemen niet voor halfacht woensdagochtend zijn opgelost.

23.48 Onderzoek naar illegaal vuurwerk en explosieven in Werkendam In een huis aan de Nieuweweg in Werkendam deden de politie en EOD dinsdagmiddag en -avond onderzoek naar diverse verdachte explosieve stoffen. Agenten waren 's middags naar het huis gegaan na een tip over mogelijk illegaal vuurwerk. Daar werd inderdaad illegaal vuurwerk ontdekt en ook explosieven. De bewoner van het huis is gearresteerd en naar een politiecellencomplex gebracht. Uit voorzorg werden dit huis en twee huizen hiernaast ontruimd.

22.01 Man zwaar mishandeld in Hoogerheide Op een parkeerplaats in Hoogerheide is dinsdagmiddag een 51-jarige man zwaar mishandeld. Dat gebeurde nadat hij drie mannen aansprak omdat ze afval op straat weggooiden. De drie mannen waren hier niet van gediend en schopten en sloegen hem. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

