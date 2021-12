112-nieuws: voetgangster aangereden • vuurwerkbom gevonden in Werkendam

12.50

In een huis in Werkendam heeft de politie een zelfgemaakte vuurwerkbom, airsoftwapens en een kruisboog gevonden. De bewoner is door de politie aangehouden en zit nog vast. Twee huizen ernaast werden uit voorzorg ontruimd.

In het huis vond de politie naast illegaal vuurwerk ook een zelfgemaakte vuurwerkbom in de vorm van een ijzeren pijp gevuld met het kruit van vuurwerk. Ook werden drie airsoftwapens en een kruisboog in beslag genomen. Airsoftwapens waarmee balletjes kunnen worden afgevuurd, zijn legaal maar er zijn wel regels aan verbonden. Verder vonden agenten in huis nog een kleine hoeveelheid amfetamine.

De EOD heeft de vuurwerkbom meegenomen en op een speciale plek in Dussen onschadelijk gemaakt.