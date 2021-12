112 nieuws: brand op beruchte kruising in Veen • scooterrijdster aangereden

21.40

Op de kruising op de Witboomstraat in Veen is vrijdagavond een auto in brand gestoken. Volgens onze correspondent staan zo'n driehonderd mensen om het vuur heen.

Veen is berucht als het gaat om autobandbranden. Het is inmiddels traditie dat er in de aanloop naar oud en nieuw auto's of autobanden in brand worden gestoken. Ook afgelopen twee weken was het twee keer raak.