112 nieuws: lading hout veroorzaakt problemen op A2 • man rijdt vrouw aan

06.00

Het is vanochtend iets na zes uur raak met autobranden in Geldrop. Terwijl de brandweer nog bezig was aan de Roelantlaan, kwam een melding binnen van een autobrand aan de Sluisstraat. Dat is dezelfde straat waar donderdagavond bij een huis zwaar vuurwerk naar binnen werd gegooid.

Achter een bedrijfspand stonden twee auto's in brand. De politie is in de wijk op zoek naar mogelijke daders.